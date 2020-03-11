Фото дня в Сыктывкаре: озорные синицы в объективе горожанина

Давно вы наблюдали за птицами на улице? Иногда за ними просто не уследишь! Также думает и наш подписчик, но ему каким-то образом удалось сфотографировать этих чудесных созданий. Его синички попадают в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@dimvortep

Они настолько шустрые что не сразу успеваешь фотографировать. Или они чуют что за ними кто то наблюдает. #gorod_syktyvkar #pg11_фотодня #birds #nature #natgeo #nikon Nikon D3100 and 55-300mm

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.