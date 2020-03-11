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Выяснилось, что построят на месте старого сыктывкарского «Магазина №3»

Выяснилось, что построят на месте старого сыктывкарского «Магазина №3»

11 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Светланы Шмелевой / PG11.ru
Появились подробности о том, что появится на пустыре

В столице Коми рабочие начали работу по сносу ветхого здания на Карла Маркса. Но место не будет пустовать. Портал PG11.ru выяснил, построят ли что-то на месте снесенного дома.

В одной из строительных компаний Сыктывкара рассказали, что на месте старого «Магазина №3» построят жилой дом, правда, не уточнили, какой конкретно.

- Там построят дом. Пока нет никакой информации о том, какой конкретно, но дом точно будет.

Напомним, в 2019 году к ветхому одноэтажному зданию по улице Карла Маркса, 137 подошли рабочие, которые достали огромный баннер и стали вывешивать его на фасаде дома. Оказалось, что на брезентовом полотне изображены окна. Когда же они закончили свое дело, постройка обрела весьма странный вид, особенно учитывая то, что в паре шагов от нее стоит сгоревший дом. А 10 марта дом на Карла Маркса, 137 начали сносить. Горожане увидели, что сгоревший дом сравняли с землей, а над зданием старого «Магазина №3» уже вовсю работает экскаватор. Баннер, к слову, так и не сняли, хотя часть здания уже разрушена.

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Строительство

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