Выяснилось, что построят на месте старого сыктывкарского «Магазина №3»

В столице Коми рабочие начали работу по сносу ветхого здания на Карла Маркса. Но место не будет пустовать. Портал PG11.ru выяснил, построят ли что-то на месте снесенного дома.

В одной из строительных компаний Сыктывкара рассказали, что на месте старого «Магазина №3» построят жилой дом, правда, не уточнили, какой конкретно.

- Там построят дом. Пока нет никакой информации о том, какой конкретно, но дом точно будет.

Напомним, в 2019 году к ветхому одноэтажному зданию по улице Карла Маркса, 137 подошли рабочие, которые достали огромный баннер и стали вывешивать его на фасаде дома. Оказалось, что на брезентовом полотне изображены окна. Когда же они закончили свое дело, постройка обрела весьма странный вид, особенно учитывая то, что в паре шагов от нее стоит сгоревший дом. А 10 марта дом на Карла Маркса, 137 начали сносить. Горожане увидели, что сгоревший дом сравняли с землей, а над зданием старого «Магазина №3» уже вовсю работает экскаватор. Баннер, к слову, так и не сняли, хотя часть здания уже разрушена.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.