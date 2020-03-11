Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
В Сыктывкаре появится поезд до Казани

В Сыктывкаре появится поезд до Казани

11 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Людям приходится добираться всеми доступными способами

В столице Коми нет нормальных пассажирских перевозок до Казани. Об этом заявили горожане, которые оставили свою жалобу на портале «Активный регион».

- Пару лет назад летали самолеты, но их отменили. Большой автобус, который ходил два раза в неделю, отменили в 2020 году. Наполняемость была практически 100%, рейс был востребован пассажирами. Теперь же ходят только микроавтобусы, абсолютно неприспособленные для дальних переездов, - отметили жители Коми.

На проблему обратили внимание в Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми сообщили, что обеспечение потребности жителей Республики Коми в пассажирских перевозках является одним из главных приоритетов работы правительства:

- Министерство согласно с вашей позицией о необходимости расширения транспортного сообщения между Сыктывкаром и Казанью. С учетом имеющихся обращений граждан Минпром РК прорабатывает с "Северной железной дорогой" вопрос назначения пассажирского поезда Сыктывкар-Казань. Железнодорожный вид транспорта обеспечивает более комфортные условия поездки, точность прибытия по расписанию и является наиболее безопасным видом транспорта, - заявили в ведомстве.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Общественный транспорт

Читайте также: Появились подробности смертельного ДТП с автобусом под Сыктывкаром

Следующая новость

Новость дня

Старое здание, которое завесили баннером с окнами в Сыктывкаре, снесли (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В Сыктывкаре вырубят березовую рощу, чтобы построить новый культурный центр Читать
сегодня
Выяснилось, что построят на месте старого сыктывкарского «Магазина №3» Читать
вчера
«Ее мечта - начать ходить самой»: в Коми собирают деньги на лечение тяжелобольной девочки Читать
Посмотреть все
06 марта В Сыктывкаре лечат варикоз лазером по полису ОМС
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru