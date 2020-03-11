В Сыктывкаре появится поезд до Казани

В столице Коми нет нормальных пассажирских перевозок до Казани. Об этом заявили горожане, которые оставили свою жалобу на портале «Активный регион».

- Пару лет назад летали самолеты, но их отменили. Большой автобус, который ходил два раза в неделю, отменили в 2020 году. Наполняемость была практически 100%, рейс был востребован пассажирами. Теперь же ходят только микроавтобусы, абсолютно неприспособленные для дальних переездов, - отметили жители Коми.

На проблему обратили внимание в Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми сообщили, что обеспечение потребности жителей Республики Коми в пассажирских перевозках является одним из главных приоритетов работы правительства:

- Министерство согласно с вашей позицией о необходимости расширения транспортного сообщения между Сыктывкаром и Казанью. С учетом имеющихся обращений граждан Минпром РК прорабатывает с "Северной железной дорогой" вопрос назначения пассажирского поезда Сыктывкар-Казань. Железнодорожный вид транспорта обеспечивает более комфортные условия поездки, точность прибытия по расписанию и является наиболее безопасным видом транспорта, - заявили в ведомстве.

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