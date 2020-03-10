Фото дня от сыктывкарца: белокаменная церковь монастыря на холме

Давно вы наслаждались отдаленными уголками нашей республики? Для того, чтобы почувствовать этот дух, не нужно ехать на самый край земли, ведь совсем рядом, в селе Ыб есть именно то, чего иногда так не хватает. Именно поэтому в нашу ежедневную рубрику «Фото дня» попадает белокаменный храм монастыря, который так завораживающе смотрится на фоне вечернего неба.

Александр Александрович

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