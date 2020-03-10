Старое здание, которое завесили баннером с окнами в Сыктывкаре, снесли (фото)

10 марта в столице Коми исчезли страшные руины, а сейчас рабочие сносят соседнее строение. В 2019 году эти дома прославились тем, что на них ко Дню Республики навесили баннеры с нариованными окнами. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели. Напомним, 21 августа 2019 года к ветхому одноэтажному зданию по улице Карла Маркса, 137 подошли рабочие, которые достали огромный баннер и стали вывешивать его на фасаде дома. Оказалось, что на брезентовом полотне изображены окна. Когда же они закончили свое дело, постройка обрела весьма странный вид, особенно учитывая то, что в паре шагов от нее стоит сгоревший дом. Однако вскоре руины тоже завесили баннером, но ненадолго. И вот, 10 марта 2020 года горожане увидели, что сгоревший дом сравняли с землей, а над соседним домом уже восю работает жкскаватор. Баннер, к слову, так и не сняли, хотя часть здания уже разрушена. Что и когда появится на месте построек, пока неизвестно.

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