Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Ее мечта - начать ходить самой»: в Коми собирают деньги на лечение тяжелобольной девочки

«Ее мечта - начать ходить самой»: в Коми собирают деньги на лечение тяжелобольной девочки

10 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Светланы Прошутинской / В Коми собирают деньги на лечение тяжелобольной девочки
Всего необходимо собрать 187 000 рублей

В городе Микунь семья Прошутинских собирает деньги на лечение одного из четырех детей. У младшей дочки детский церебральный паралич, который не позволяет ребенку жить в полную силу. Портал PG11.ru узнал, как можно помочь маленькой девочке.

Девочку зовут Эвелина, ей 10 лет. В прошлом году она пошла в первый класс, но из-за болезни учится дома. Девочка родилась раньше положенного срока, и вследствие родовой травмы врачи поставили диагноз — спастическая диплегия. Это самый распространенный вариант детского церебрального паралича, который характеризуется сниженной двигательной активностью в ногах и руках. 

- Эвелине, как и любому другому ребенку, хочется играть, бегать, учиться со своими сверстниками, но этот мир для нее пока закрыт, - высказывается Светлана Прошутинская.

В борьбе с болезнью требуются постоянные интенсивные курсы. Эвелине крайне важна реабилитация в клинике. В декабре 2019 года девочка уже проходила курс лечения, все врачи отмечали высокую работоспособность и большую любознательность ребенка. Семья вернулась домой с хорошими результатами: речь Эвелины стала более внятной, она стала дольше стоять у опоры.

Но, по словам матери, девочке необходимо повторное лечение:

- Нам нужно пройти вторичное лечение, потому что после первого раза мы стали лучше разговаривать и стоять у опоры. Эвелина воспринимает все очень хорошо, выполняет все указания инструкторов и ничего не боится. Ее мечта в жизни - начать ходить самостоятельно, - пишет мама Эвелины.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Деньги Дети Здоровье

Все реквизиты для помощи девочке:

  • Карта Сбербанка: 2202 2024 6224 1211 (Светлана Евгеньевна Прошутинская - мама Эвелины) 
  • ЯндексДеньги: 4100 1118 9357 9048
  • Qiwi кошелек: +7 904 230 83 46
  • Теле2: +7 904 230 83 46

Следующая новость

Новость дня

Старое здание, которое завесили баннером с окнами в Сыктывкаре, снесли (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Ее мечта - начать ходить самой»: в Коми собирают деньги на лечение тяжелобольной девочки Читать
сегодня
Сыктывкарцы: «Парень выпал из окна многоэтажки» Читать
сегодня
На портале PG11.ru начался конкурс «Я люблю весну!» Читать
Посмотреть все
06 марта В Сыктывкаре лечат варикоз лазером по полису ОМС
Загрузка...

Новости России и мира

07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru