«Ее мечта - начать ходить самой»: в Коми собирают деньги на лечение тяжелобольной девочки

В городе Микунь семья Прошутинских собирает деньги на лечение одного из четырех детей. У младшей дочки детский церебральный паралич, который не позволяет ребенку жить в полную силу. Портал PG11.ru узнал, как можно помочь маленькой девочке.

Девочку зовут Эвелина, ей 10 лет. В прошлом году она пошла в первый класс, но из-за болезни учится дома. Девочка родилась раньше положенного срока, и вследствие родовой травмы врачи поставили диагноз — спастическая диплегия. Это самый распространенный вариант детского церебрального паралича, который характеризуется сниженной двигательной активностью в ногах и руках.

- Эвелине, как и любому другому ребенку, хочется играть, бегать, учиться со своими сверстниками, но этот мир для нее пока закрыт, - высказывается Светлана Прошутинская.

В борьбе с болезнью требуются постоянные интенсивные курсы. Эвелине крайне важна реабилитация в клинике. В декабре 2019 года девочка уже проходила курс лечения, все врачи отмечали высокую работоспособность и большую любознательность ребенка. Семья вернулась домой с хорошими результатами: речь Эвелины стала более внятной, она стала дольше стоять у опоры.

Но, по словам матери, девочке необходимо повторное лечение:

- Нам нужно пройти вторичное лечение, потому что после первого раза мы стали лучше разговаривать и стоять у опоры. Эвелина воспринимает все очень хорошо, выполняет все указания инструкторов и ничего не боится. Ее мечта в жизни - начать ходить самостоятельно, - пишет мама Эвелины.

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