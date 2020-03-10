Сыктывкарский архиепископ Питирим попал в больницу с переутомлением

Владыка Питирим оказался в больнице. По его словам, причиной стали перегрузки от напряженного графика. Об этом Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский сообщил в соцсетях.

10 марта стало известно, что владыка Питирим оказался в больнице. Его подписчиков в соцсетях напугало фото, где священнослужитель находится в кресле-каталке. Тем не менее, у архиепископа не оказалось ничего страшного. Об этом он сам же рассказал на своей странице в Сети:

- Я в больнице с гипогликемией. Переутомился за неделю поста из-за напряженного рабочего графика. Сейчас давление и температура в норме, - написал архиепископ.

Владыка также поблагодарил своих подписчиков за теплую поддержку и отметил, что совсем скоро вернется домой:

- Кресло-каталка положено по режиму лечения. Подчиняюсь требованиям докторов! - успокоил он своих подписчиков.

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