Житель Коми украл 48 банок кофе и продал их

Житель Коми украл 48 банок кофе и продал их10 марта 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Расследование продолжается
В Ухте поймали настоящего «кофемана». Мужчина проник в магазин и похитил 48 банок кофе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.
В дежурную часть обратился замдиректора магазина, который рассказал, что неизвестный украл кофе на сумму более 20 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что это сделал местный житель 1994 года рождения. Вскоре подозреваемого задержали и доставили в отдел для разбирательства.
Как оказалось, ухтинец был ранее судим. Он признался в содеянном и рассказал, что продал похищенное, а деньги потратил по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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10 марта 2020, 15:45