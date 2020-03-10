Житель Коми украл 48 банок кофе и продал их

В Ухте поймали настоящего «кофемана». Мужчина проник в магазин и похитил 48 банок кофе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В дежурную часть обратился замдиректора магазина, который рассказал, что неизвестный украл кофе на сумму более 20 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что это сделал местный житель 1994 года рождения. Вскоре подозреваемого задержали и доставили в отдел для разбирательства.

Как оказалось, ухтинец был ранее судим. Он признался в содеянном и рассказал, что продал похищенное, а деньги потратил по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»