В Сыктывкаре больных школьников будут отправлять домой прямо с порога

В столице Коми опубликовали постановление о плане профилактики гриппа и ОРВИ. План вводится в период эпидемического подъема заболеваемости и для принятия дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает «Комиинформ».

Как заявили в мэрии, школьников с признаками заболевания будут отправлять домой и отстранять от занятий. Кроме того, необходимо своевременное применение разобщения на срок не менее десяти дней в детских коллективах с высоким уровнем заболеваемости респираторными заболеваниями.

Кроме того, образовательным организациям, учреждениям культуры и спорта необходимо усилить обеззараживание при проведении влажных уборок с применением дезинфицирующих средств не реже двух раз в день, соблюдать режимы проветривания и применять устройства для обеззараживания воздуха в закрытых помещениях.

Руководителям предприятий общепита предписано ввести масочный режим для персонала, усилить дезинфекцию при мытье посуды и влажных уборках с применением дезинфицирующих средств не реже двух раз в день. Предприятиям торговли необходимо проводить усиленную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств не реже двух раз в день, соблюдать режимы проветривания и обеззараживания воздуха в крупных торговых центрах. Аналогичные меры необходимо предпринять руководителям организаций, в которых проводятся массовые мероприятия культурно-досугового и спортивного характера.

Организациям, занимающимся пассажирскими перевозками, необходимо обеспечить введение масочного режима для персонала и проведения дважды в смену дезинфекции салонов транспортных средств. Руководителям всех предприятий и организаций вне зависимости от организационно-правовой формы собственности рекомендовано не допускать к работе сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

Итоги работы по исполнению указанного постановления будут рассматриваться санитарно-противоэпидемической комиссией Сыктывкара в еженедельном режиме. План мероприятий будет действовать до особого распоряжения.

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