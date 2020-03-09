Погода в Сыктывкаре на 10 марта: снежно и дождливо

Минус только ночью, и то не наверняка
Погода в Сыктывкаре на 10 марта: снежно и дождливо09 марта 2020
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Фото: pixabay.com
В начале новой рабочей недели сыктывкарцы будут жить как в парнике - в тепле и под покровом из облачков. Если кто-то еще надеялся покататься на лыжах до того, как весна окончательно вступит в свои права, то этим людям лучше отправляться на север - в столице Коми надежды приобщиться к зимним видам спорта тают так же быстро, как снег.
Погода в Сыктывкаре на 10 марта:
Температура ночью: -1...+1 °C
Температура днём: +2...+4 °C
Облачно с прояснениями
Временами небольшой снег и дождь
Ветер: ЮЗ, Ю, умеренный