Погода в Сыктывкаре на 10 марта: снежно и дождливо

В начале новой рабочей недели сыктывкарцы будут жить как в парнике - в тепле и под покровом из облачков. Если кто-то еще надеялся покататься на лыжах до того, как весна окончательно вступит в свои права, то этим людям лучше отправляться на север - в столице Коми надежды приобщиться к зимним видам спорта тают так же быстро, как снег.

Погода в Сыктывкаре на 10 марта:

Температура ночью: -1...+1 °C

Температура днём: +2...+4 °C

Облачно с прояснениями

Временами небольшой снег и дождь

Ветер: ЮЗ, Ю, умеренный