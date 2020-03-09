Стало известно, работникам каких сфер в Коми придется носить медицинские маски

Стало известно, работникам каких сфер в Коми придется носить медицинские маски09 марта 2020
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Фото: pixabay.com
В них будут ходить те, кто работает с людьми
В Коми вводят план по нераспространению коронавируса. Одна из мер - обязать работников ряда сфер носить медицинские маски. Об этом сообщает Комиинформ.
В минувшую пятницу, 6 марта, в администрации главы Коми прошло совещание по вопросам борьбы с эпидемиями в грядущем простудном сезоне. Присутствующие обсудили, в частности, меры, которые могут быть приняты в республике для противодействия распространению коронавирусной и других инфекций.
Обрисовывая ситуацию с так называемым COVID-19, главный санитарный врач Коми Людмила Глушкова заверила, что на сегодняшний день в регионе опасную болезнь пока еще ни у кого не диагностировали. Однако расслабляться нельзя: прямо сейчас на территории республики находится сразу несколько иностранных граждан, прибывших из стран, где свирепствует коронавирус. Эти люди до поры до времени будут оставаться под наблюдением врачей.
В продолжение совещания Глушкова рассказала о плане защиты населения от короновирусной и других инфекций, введенном в Коми. Один из этапов - перепрофилирование медицинских организаций. У властей каждого из муниципалитетов должно быть понимание, где в случае чего придется размещать граждан, имеющих симптомы короновируса. Если подходящих объектов на примете нет, их необходимо найти и подготовить. А социальные учреждения, в свою очередь, должны быть оборудованы ультрафиолетовыми лампами, также в них следует ввести более строгий режим уборки - с использованием дезинфицирующих средств, два раза в день.
Еще одна мера - масочный режим для работников ряда отраслей. В первую очередь речь идет о поварах и официантах, водителях и кондукторах общественного транспорта, продавцах и кассирах. Кстати, о торговле: массовые мероприятия в ТРЦ отныне рекомендуется проводить только при условии последующих уборки, проветривания и облучения помещений.
Напомним, не так давно подозрения на коронавирус возникли в отношении трех жителей Воркуты. У горожан тяжелая форма пневмонии. Сейчас их анализы исследуют.
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