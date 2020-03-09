Стало известно, работникам каких сфер в Коми придется носить медицинские маски

В Коми вв одят план по нераспространению коронавируса. Одна из мер - обязать работников ряда сфер носить медицинские маски. Об этом сообщает Комиинформ.



В минувшую пятницу, 6 марта, в администрации г лавы Коми прошло совещание по вопросам борьбы с эпидемиями в грядущем простудном сезоне. Присутствующие обсудили, в частности, меры, которые могут быть приняты в республике для противодействия распространению коронавирусной и других инфекций.



Обрисовывая с итуацию с так называемым COVID-19, г лавный санитарный врач Коми Людмила Глушкова заверила, что на сегодняшний день в регионе опасную болезнь пока еще ни у кого не диагностировали. Однако расслабляться нельзя: прямо сейчас на территории республики находится сразу несколько иностранных граждан, прибывших из стран, где свирепствует коронавирус . Эти люди до поры до времени будут оставаться под наблюдением врачей.



В продолжение совещания Глушкова рассказала о план е защиты населения от короновирусной и других инфекций , введенном в Коми. Один из этапов - перепрофилирован ие медицинских организаций . У властей каждого из муниципалитетов д олжно быть понимание, где в случае чего придется размещать граждан, имеющих симптомы короновируса . Если подходящих объектов на примете нет , их необходимо найти и подготовить. А социальные учреждения, в свою очередь, должны быть оборудованы ультрафиолетовыми ламп ами, также в них следует ввести более строгий режим уборки - с использованием дез инфицирующих средств, два раза в день.



Еще одна мера - масочный режим для работников ряда отраслей . В первую очередь речь идет о поварах и официантах, водителях и кондукторах общественного транспорта, продавцах и кассирах. Кстати, о торговле: массовые мероприятия в ТРЦ отныне рекомендуется проводить только при условии последующих уборки, проветривания и облучени я помещений.

Напомним, не так давно подозрения на коронавирус возникли в отношении трех жителей Воркуты. У горожан тяжелая форма пневмонии. Сейчас их анализы исследуют.

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