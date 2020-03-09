Банк России на месяц отказался от покупки валюты внутри страны

Ба н к России на месяц отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Мера связана с резким обрушением курса рубля. Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Центральн ый банк Российской Федерации.

Сегодня, 9 марта, Банк России сообщил о решении не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней. Данное решение связано с падением цен на нефт ь Brent почти на 30 процентов . На фоне этого события курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 72,8 за доллар и 83 за евро.

- Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, - сообщили в Банке России.

М ера распространяется как на регулярные покупки валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Р ешение о возобновлении операций с валютой Центробанк примет, ориентируясь на фактическую обстановки на финансовых рынках.



Напомним, 6 марта ОПЕК и страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. До конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 м иллионов баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

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