Погода в Сыктывкаре на 9 марта: все теплее и без осадков

9 марта в столице Коми с самого утра будет тепло. Дневная температура достигнет отметки в +3 градуса. Небо будет облачным, но с временными прояснениями. Ночью возможен мокрый снег, днем же существенных осадков не ожидается. Ветер сменится на северный, но затем опять станет южным и едва ощутимым.

Погода в Сыктывкаре на 9 марта:

Температура ночью: -2...-4 °C

Температура днём: +1...+3 °C

Облачно с прояснениями

Ночью мокрый снег, снег, днем без существенных осадков

Ветер: С, с переходом на Ю, слабый