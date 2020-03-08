Погода в Сыктывкаре на 9 марта: все теплее и без осадков

Метеорологи составили прогноз на понедельник
Погода в Сыктывкаре на 9 марта: все теплее и без осадков08 марта 2020
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Фото из архива "Pro Города"
9 марта в столице Коми с самого утра будет тепло. Дневная температура достигнет отметки в +3 градуса. Небо будет облачным, но с временными прояснениями. Ночью возможен мокрый снег, днем же существенных осадков не ожидается. Ветер сменится на северный, но затем опять станет южным и едва ощутимым.
Погода в Сыктывкаре на 9 марта:
Температура ночью: -2...-4 °C
Температура днём: +1...+3 °C
Облачно с прояснениями
Ночью мокрый снег, снег, днем без существенных осадков
Ветер: С, с переходом на Ю, слабый