Фото дня в Сыктывкаре: холодные оттенки уходящей зимы

Замечали ли вы когда-нибудь, что зимой и ранней весной преобладают холодные оттенки? Все дело в том, что темно-синее вернее небо отражается в кристаллах застывшей воды - снега и все окрашивается в эти завораживающие зимние краски. Особенно это заметно на широких просторах, и именно такое место сегодня попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladmakeenkov

- Холодные оттенки уходящей зимы

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