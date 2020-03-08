Фото дня в Сыктывкаре: холодные оттенки уходящей зимы

Фото дня в Сыктывкаре: холодные оттенки уходящей зимы08 марта 2020
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@vladmakeenkov
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Замечали ли вы когда-нибудь, что зимой и ранней весной преобладают холодные оттенки? Все дело в том, что темно-синее вернее небо отражается в кристаллах застывшей воды - снега и все окрашивается в эти завораживающие зимние краски. Особенно это заметно на широких просторах, и именно такое место сегодня попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@vladmakeenkov
- Холодные оттенки уходящей зимы
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