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Гарри, Милка и Тайсон: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Гарри, Милка и Тайсон: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

08 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Предоставлено волонтерами для PG11.ru / Кошки ищут новый дом в Сыктывкаре
Котики и кошечки мечтают обрести любящих хозяев

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал котиков, которые ищут дом прямо сейчас.

Ларс

Не проходите мимо, посмотрите на это пушистое чудо! Может, вы сможете найти для него уголок в вашем доме и в сердце. Ларс очень ласковый, кастрирован, на лоток ходит без промахов. Долгое время котик жил на улице, поэтому немного боится чужих людей.

Пелагея

Спешите познакомиться с этой замуррррчательной кошечкой, которая очень мечтает о своем доме и любящих хозяевах. Пелагея - добрая и во всех отношениях идеальная по характеру, очень ласковая и общительная. Приучена к лотку на наполнитель. Ей очень нужен ласковый хозяин!

Милка

Это молодая, энергичная и непредсказуемая кошечка. Вечный двигатель, любительница сделать кусь и устроить «тыгыдыг» по вольеру . С лотком у кошки проблем нет, стерилизована, здорова. Ей не больше двух лет. Отдают в семью без маленьких детей.

Тея

Тея - молоденькая кошечка примерно двух лет от роду, совершенно здорова, всеядна, на лоток ходит без промахов. Тея пусть и не царских кровей, но воспитана в духе благородных девиц - это терпеливое, кроткое, нежное создание!  Если вам нужна кошка-компаньон, ласковая подружка, самостоятельная, ненавязчивая, но очень заботливая, то вы по адресу! Кошечка приносит в жизнь гармонию, спокойствие и непоколебимую веру в то, что все будет хорошо! Тея наполняет дом особым светом и теплом. Именно этим теплом, любовью и нежностью она готова поделиться со своим единственным и неповторимым человеком.

Гарри

«Жизнь - это движение!» - девиз Гарри. Уши торчком, глаза-бусины, усищи в разные стороны. Ни одно дело не сможет обойтись без его чуткого руководства. Гарри озорной, любопытный, контактный ребенок, везде сует свой нос и ни минуты не может усидеть на месте. Любит людей, любит ласку, но ему совсем некогда мурлыкать на ручках, разве что чуть-чуть и снова в путь. Любит играть с другими котами, забавно наблюдать, как он достает всех соседей по клетке. Малыш здоров, ходит на лоток без промахов, в еде непривередлив.

Тайсон

Все на него смотрят, но никто не забирает! Как так? Он очень устал жить в приюте и хочет домой! Пожалуйста, помогите ему найти хозяев! Красив, обаятелен, слегка ревнив, чуть-чуть ленив… Ну, в общем, из «графьев». Мужчина здоров, вредных привычек не имеет, лоток - на пять с плюсом, в еде непривередлив, кастрирован. Долгим активным играм предпочитает активное пузопочесывание. Если вам нужен мягкий, теплый и пушистый друг - вам сюда. Он вам и мурлыканье с барского плеча, и легкий массаж на ночь, и всю любовь своей огромной кошачьей души! Возраст около 3 лет.

Животные

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