Фото дня: индустриальная зона Сыктывкара

Красоту можно найти в любом месте. Даже в том, которое и не должно быть красивым. Например, индустриальная зона города. Но сыктывкарцы публикуют в соцсетях снимки, которые доказывают, что удачные кадры можно сделать где угодно. Пара из них попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@pavel_valdy

Какая обработка круче: 1 или 2? Как вы видите, фотки разные по стилю и цветам, но это один и тот же кадр. Вы спросите как? А всё просто: снимайте в RAW формате. Уже всем должно быть известно, что RAW превосходит над JPG по количеству информации в фото (JPG - и есть формат, который сжимает эту информацию).

Например на первой фотографии на небе есть детали, а на 2-ой их почти не заметно. Эти детали легко проявить именно в RAW.

А как же добиться такого эффекта разнообразия стилей? Несколько важных пунктов изменять всю фотографию и приведут к другому стилю. Но сначала важное условие: эти пункты заработают на максимум только при первом открывании фото формата RAW в фотошопе. (Это только для работы в Camera raw).

1 пункт - это температура.

Только из-за огромного количества информации в исходнике я смог поиграться с ней и дойти до 50 000 Кельвинов (а это максимум). Экспериментируйте и тогда получится"вау".

2 пункт - это калибровка камеры (Camera calibration). Там столько всего можно настроить. Отлично поможет довести фотку до определённых цветов. В особенности настройка "тени". К примеру только у фото в RAW она приведёт фото к розовым или зелёным тонам. Будьте аккуратнее и не переборщите; в конце работы всегда уменьшайте насыщенность и сравнивайте с началом.

3 пункт - кривые. Ими нужно уметь пользоваться и не один раз, особенно в 3-ёх отдельных каналах (R, G, B). Ведь кривые могут заменить многие инструменты, тем более по работе со светом.

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