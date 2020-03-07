Яркий макияж и эффектные позы: пять снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Уже завтра весь мир будет отмечать Международный женский день. А в преддверии праздника портал PG11.ru подготовил очередную подборку с фотографиями сыктывкарских красавиц из Instagram. На этот раз в нее попало пять снимков.

У меня был период в жизни, когда я ходила дома в обносках. В прямом смысле этого слова - носила растянутые футболки, линялые шорты, и все то, что на публику не оденешь. А че дома-то? Я же с детьми все время, никто меня не видит. Зачем одеваться? И одежду зачем новую покупать и выглядеть красиво? Я ж все равно максимум до магазина за молоком и до поликлиники с детьми.. Но в какой-то момент, может быть после третьего пересмотра сериала клон, или после прочтения многих книг о женственности, я вдруг поняла, что должна быть принцессой всегда и везде. За один вечер вышвырнула все обноски и накупила красивых костюмчиков, и с тех пор дома я всегда красотка.

Мы живем в то время, когда все пути открыты. Огромный выбор всего: начиная от плитки шоколада заканчивая образом жизни. И этот выбор, с одной стороны-плюс. Но с другой стороны, в большом выборе человек теряется. ⠀ ⠀

Это научно доказанный факт: выбирая между двумя сортами чая, человек выберет что-то исходя из своих целей, и будет доволен. Но выбирая из 50 сортов чая - человек начинает ощущать неимоверную тревогу, пытается просчитать все плюсы и минусы, выбрать наиболее подходящий вариант. И по завершении, 8 из 10 людей ощущают неудовлетворенность выбором. Кажется, что тот вариант всё-таки был лучше. В итоге, и чай этот уже не мил, происходит обесцениваете своего выбора и себя (не смог сразу выбрать норм вариант). И это всего лишь чай.

А когда дело касается выбора: работы / профессии / хобби, партнера, образа жизни, ценностей, то тревога и неудовлетворённость повышается в сотни раз. ⠀ ⠀

Во многом, из-за этого статистика разводов в наше время не радует. «Не подходит этот партнёр? Ничего страшного. Выбор сейчас большой, и знакомиться проще простого, найдём нового».

Поэтому, в наше время особенно ВАЖНО понимать: Кто ты? Какой ты? Что главное в твоей жизни? Какие у тебя ценности? С какими задачами ты должен справиться в этой жизни? К чему тебе стремиться? ⠀ ⠀

Без четкого понимания этих вопросов, человек действительно может пойти не по своей дороге.