Успеть на зеленый за пять секунд: в Сыктывкаре на трассе сломался светофор (видео)

В Сыктывкаре произошли неполадки с одним из светофоров. Из-за этого на трассе образовалась пробка. Подробности об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

Как рассказывают сыктывкары, сломался светофор у поворота на Верхний Чов. Красный сигнал работает, как надо, а вот зеленый свет горит только пять секунд.

- Классный светофор. Красный горит двадцать секунд, и потом пять секунд - зеленый. Успел, проехал, не успел - жди еще, - негодует автор ролика.

Как отмечает сыктывкарец, из-за сбоев в работе светофора на трассе образовалась пробка. Когда он проезжал там, затор был еще небольшой. Но судя по тому, как работает светофор, можно уверенно сказать, что к вечеру пробки будут больше.

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