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Налоговый вычет: что это такое и как он помогает экономить на лекарствах и медуслугах

Налоговый вычет: что это такое и как он помогает экономить на лекарствах и медуслугах

07 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
nalog.ru / Специалисты Налоговой службы рассказали, как получать социальные вычеты
Подробная инструкция для сыктывкарцев

Портал PG11.ru начинает серию публикаций о налоговых вычетах. Вместе со специалистами налоговой службы Коми мы разберем, что это такое, какие вычеты бывают и как их получить. В этой статье мы разберем, как вернуть себе часть денег, которые тратятся на лечение.

Налоговый вычет — это льгота, которую представляет государство налогоплательщику при совершении каких-либо важных или полезных действий. Это может быть покупка квартиры, оплата обучения, благотворительность, пенсия. После применения налогового вычета, налогоплательщику возвращается 13% от суммы вычета: за покупку жилья за 2 миллиона рублей возвращается до 260 тысяч, за проценты по ипотеке в 3 миллиона рублей — до 390 тысяч рублей. 

Теперь давайте разберем подробнее тему медицины. Налоговый вычет может получить человек (физическое лицо), который оплатил:

  • Медицинские услуги, оказанные самому себе и членам семьи
  • Назначенные врачом лекарства, в том числе для членов семьи
  • Страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования

Чтобы получить социальный вычет, организация или индивидуальный предприниматель, которые оказывают медицинские услуги, должны иметь российскую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Документы, которые нужны для получения налогового вычета:

  • Договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг
  • Справка об оплате медицинских услуг
  • Лицензия медицинской организации или индивидуального предпринимателя

Если вы оплачивали медицинские услуги не себе, а членам своей семьи, то нужно предоставить документы, которые подтверждают родство.

Получить социальный вычет можно двумя способами: в налоговом органе или у работодателя. Для получения вычета в налоговом органе, необходимо:

  • Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
  • Подготовить комплект документов, которые подтверждают право на получение социального вычета
  • Предоставить заполненную налоговую декларацию и подтверждающие документы в налоговую

Для получения вычета у работодателя, необходимо:

  • Подготовить комплект документов, которые подтверждают право на получение социального вычета
  • Предоставить в налоговую заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет. К заявлению прикрепить приложение с подтверждающими документами
  • По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет.
  • Представить выданное налоговым органом уведомление работодателю

Заполнить налоговую декларацию или заявление в налоговый орган можно через личный кабинет налогоплательщика.

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