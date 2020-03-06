Выпускники из Сыктывкара рассказали, стоит ли уезжать в Москву и Санкт-Петербург

Совсем скоро школьники будут сдавать экзамены и выбирать, куда поступать и на кого учиться. У многих возникает вопрос: оставаться на родине или уезжать в Санкт-Петербург и Москву? Выпускники из Сыктывкара рассказали порталу PG11.ru, как им учеба в главных городах страны.

Мария Суслова - 22 года, Санкт-Петербург, Институт графического дизайна

Где ты училась?

- Училась я в Колледже Искусств Республики Коми.

Куда поступила и как тебе учеба?

- Поступила в Санкт-Петербург на графического дизайнера в рекламе. Учиться мне интересно и не сложно из-за подготовки колледжа, программы в целом схожи. Качество процесса обучения зависит напрямую от университета и специальности. В моем случае учеба не доставляет мне дискомфорта.

Были сложности при переезде?

- Я считаю, что сложность при переезде - это стереотип, который стоит развеять, потому что это нагоняет лишнюю тревогу к волнению при поступлении в университет. В большинстве случаев вузы предлагают всем иногородним студентам общежития. То есть шанс получить жилье может быть 100 процентов, но это зависит от вуза. В Санкт-Петербурге общежития расположены очень удобно, все продуктовые и важные магазины всегда поблизости.

Стоит ли уезжать в Санкт-Петербург?

- Зависит от амбиций. В Сыктывкаре есть возможность получить образование, но если нет желания развиваться и учиться вне университета, то никакое образование выпускнику не поможет.

Что посоветуешь выпускникам?

- Перед поступлением школьникам нужно подумать, пересмотреть свои желания и дать себе время на подготовку. По статистике большинство поступивших после 11 класса сразу разочаровываются в своем выборе.

Анастасия Мандич — 19 лет, Санкт-Петербург, Гуманитарный университет профсоюзов

Где ты училась?

- Я училась в школе №4 города Сыктывкара.

Куда поступила и как тебе учеба?

- Поступала только в Санкт-Петербург, потому что знала, что хочу жить, учиться и развиваться именно в этом городе. Отучилась на журналиста год, но поняла, что этот вуз мне не подходит. Дело не в сложной учебе, а в повышении цен и в чересчур жесткой дисциплине: нельзя было даже воды попить, а за опоздание на 45 секунд, сразу вызывают в деканат. Отчислить могли за три малейших нарушения. Именно поэтому учиться было безумно тяжело. Но были и плюсы: например, хороший коллектив.

Были сложности при переезде?

- Переезд не был для меня сложным, я сразу начала снимать квартиру. В этом плане мне немного полегче, чем студентам в общежитии.

Стоит ли уезжать в Санкт-Петербург?

- Я считаю, когда ты живешь в маленьком городе, ты можешь себе позволить многое, потому что все не дорого, а много времени на метро тратить не приходится. Но, по моему мнению, в таком случае нет никакого развития, нет проблем, которые могут возникнуть в большом городе. А если человек готов к приключениям, он обязательно должен уезжать с маленького города в большой. Поэтому, я считаю, что поступать в Санкт-Петербург стоит, неважно на платное или бесплатное обучение, и ни в коем случае нельзя опускать руки.

Что посоветуешь выпускникам?

- Может прозвучать банально, но надо думать, куда и на кого вы хотите поступать. Я, к примеру, вообще не понимала, куда я хочу, отталкивалась от предметов и интересов, поэтому выбрала литературу и общество. Всегда нужно стремиться развиваться в том, что тебе нравится и интересно.

Николай Лазаренко — 19 лет, Москва, МГТУ им. Баумана.

Где ты учился?

- Я учился в школе №26 и в Технологическом лицее. В обоих учебных заведениях я приобрел знания и много хороших друзей. После 9 класса переехал в Москву и без проблем поступил в лицей №1580 при МГТУ им. Баумана. В этом лицее я приспособился к университетской системе, потому что за твоими долгами никто не следит, никто палкой не подгоняет - просто приходит приказ об отчислении и все.

Были сложности при переезде?

- Переезд в столицу был довольно простым в материальном плане, потому что моя сестра жила там уже 5 лет.

Куда поступил и как тебе учеба?

- Сейчас учусь в МГТУ им. Баумана на факультете «Информатика и системы управления». Учиться интересно, хоть и не легко. Кем стану в будущем — не знаю. Однозначно «айтишником», но кого конкретно из нас готовят, я до сих пор не понимаю.

Стоит ли поступать в Москву?

- Поступать в Москву нужно 100 процентов. Я люблю родной город и многих людей, которые живут в нем, но все же считаю, что в Сыктывкаре делать нечего. Там почти не нужны специалисты, а из производства есть только ЛПК.

Что посоветуешь выпускникам?

- Выпускникам главное не переживать, ЕГЭ — не конец света. Если есть возможность — участвуйте во всех олимпиадах, в которых можете, потому что многие олимпиады дают 100 баллов по предмету или возможность поступить без вступительных испытаний. К тому же, Санкт-Петербург и Москва — такие же города как и Сыктывкар, только с более развитой инфраструктурой, поэтому бояться их точно не стоит.

Полина Андреева (имя и фамилия изменены) — 19 лет, Санкт-Петербург, Академия Следственного комитета РФ.

Где ты училась?

- Я закончила в Сыктывкаре школу №36.

Куда поступила и как тебе учеба?

- Сейчас учусь в Санкт-Петербурге в академии на следователя. Учеба в целом нравится, есть много интересных предметов, хотя бывают откровенно скучные и скорее всего бесполезные.

Были сложности при переезде?

- При переезде в Питер из основных сложностей изначально было привыкание к самостоятельной жизни, потому что бытовые вещи за меня обычно выполняла мама. Также очень сильно скучала по родителям и долго привыкала к незнакомому коллективу.

Стоит ли поступать в Санкт-Петербург?

- Стоит оставаться учиться на родине или нет - это зависит от жизненных установок каждого человека. Я, например, видела больше выбора в направлениях профессий в крупных городах. У кого-то призвание быть по жизни автомехаником, тогда спокойно можно поступать в местный колледж.

Что посоветуешь выпускникам?

- При поступлении выпускникам советую тщательней выбирать место, где они хотят учиться. А если поступят и поймут, что это не их призвание, пусть не держат себя там насильно. Знания и любовь к профессии из-под палки не образуются.

Кристина Черкасова — 19 лет, Москва, Международный колледж искусств и коммуникаций

Где ты училась?

- В Сыктывкаре я закончила школу №4.

Куда поступила и как тебе учеба?

- Сейчас учусь в Москве в колледже на журфаке. Мне очень нравится, это интересно и пока не сложно. Думаю, в вузе будет сложнее.

Были сложности при переезде и стоит ли уезжать в Москву?

- У меня не было сложностей при переезде, все случилось быстро и спонтанно, поэтому не ощутила резких изменений. К тому же я часто приезжала в Москву и понимала, что этот город мне нравится. На вопрос о том, стоит ли оставаться в Сыктывкаре, я думаю, все отвечали одинаково. Конечно, лучше поступать в другой город, потому что там развитие сильнее, возможностей больше.

Что посоветуешь выпускникам?

- Выпускникам при поступлении советую не бояться. Не нужно ожидать чего-то сверхсложного: все легко, если очень сильно постараться и верить в свои возможности.

Анастасия Смирнова (имя и фамилия изменены) — 19 лет, Санкт-Петербург, Университет промышленных технологий и дизайна

Где ты училась?

- Я училась в школе №36, а после 9 класса перешла в пушкинскую гимназию.

Куда поступила и как тебе учеба?

- Сейчас являюсь студенткой направления «Туризм» Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна. Вуз мне не очень нравится, но обучение здесь одно из самых дешевых, а также есть отличная система скидок.

Были сложности при переезде?

- Когда я переехала в Санкт-Петербург и заселилась в общежитие, поняла, что жить в нем невозможно. Поэтому сразу пошла работать и вскоре смогла снять квартиру. В этом городе у меня много родственников и друзей, поэтому переезд не был сложным.

Стоит ли уезжать в Санкт-Петербург?

- В Сыктывкаре, по моему мнению, оставаться точно не стоит, потому что в городе мало перспектив. Я поняла это на сто процентов, когда пожила в другом городе хотя бы полгода. Лучше искать возможность поступить куда-то еще, чем остаться в Сыктывкаре.

Что посоветуешь выпускникам?

- Перед тем как поступать, я советую выпускникам узнать заранее про вуз, в который вы собираетесь. Спрашивайте у знакомых, найдите группы университета, как угодно. Лучше хорошо подумать над тем, кем вы хотите или хотя бы кем точно не хотите быть, потому что многие разочаровываются в профессии и обучении на эту профессию, но не уходят из универов из-за уже потраченных денег.

А что думаете вы? Стоит ли оставаться в Сыктывкаре или лучше и правда уехать в крупный город? Пишите в комментариях.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»