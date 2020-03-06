Фото дня от сыктывкарца: загадочный свет луны в сумеречном небе

Фото дня от сыктывкарца: загадочный свет луны в сумеречном небе06 марта 2020
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@dimvortep
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Луна издавна завораживала человечество своей красотой и загадочностью. Даже когда люди достигли ее поверхности, тайн стало только больше. И пос ей день мы смотрим на нее и нас посещают мысли - какие секреты она хранит? Именно наш единственный спутник попадает сегодня в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@dimvortep
- Она так далеко и в то же время так близко! #moon #pg11_фотодня
#gorod_syktyvkar #nature #nikon Nikon D3100/55-300mm
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