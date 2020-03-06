За первые дни весны в Сыктывкаре из-за гололеда пострадали 200 человек

Со 2 по 5 марта в столице Коми в разы выросло количество пациентов травмпункта. В день с уличными травмами обращались десятки людей. Об этом пишет БНК.

В Сыктывкарской городской больнице №1 объяснили, что самым «травмирующим» оказался понедельник – 2 марта. Тогда в травмпункт обратились сразу 70 пациентов. Во вторник – 43, в среду – 60, а в четверг – 47. Главврач Олег Удоратин отметил, что в обычный день, когда гололед отсутствует, обращается в среднем по 35-36 человек.

Пострадавшие также обращались и в эжвинский травмпункт. Детей принимает травмпункт Республиканской детской клинической больницы. Самые тяжелые пациенты поступают в травматологические отделения. При этом обращаются в основном с серьезными проблемами, легко травмированные горожане не просят помощи медиков вовсе.

Напомним, что в ближайшее время жителей региона ждет непогода. В связи с этим в МЧС даже объявили штормовое предупреждение.

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