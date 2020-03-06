В мэрии Сыктывкара женщин встречали цветами и игрой на скрипке (фото)

Сегодня, 6 марта, в мэрии города мужчины поздравляли своих коллег женщин перед всемирным женским днем. Перед праздником здание изнутри было украшено воздушными шарами.

С самого утра в фойе администрации играл музыкант на красочной скрипке.

Как только женщины входили в здание, то сразу удивлялись такой красоте. Их коллеги вручали им цветы и поздравляли с наступающим праздником.

В скором времени все здание окутал нежный аромат тюльпанов.

Около 8:20 к зданию прибывает глава администрации города — Наталья Хозяинова. Сотрудники встретили руководителя аплодисментами и громкими поздравлениями.

Портал PG11.ru поздравляет всех дам с наступающим праздником и желает крепкого здоровья, больше улыбок и самой счастливой любви!