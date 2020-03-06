В мэрии Сыктывкара женщин встречали цветами и игрой на скрипке (фото)06 марта 2020
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Александр Тимофеев / PG11.ru / В мэрии Сыктыкара поздравили женщин с 8 Марта
Праздничная атмосфера наступила с самого утра
Сегодня, 6 марта, в мэрии города мужчины поздравляли своих коллег женщин перед всемирным женским днем. Перед праздником здание изнутри было украшено воздушными шарами.
С самого утра в фойе администрации играл музыкант на красочной скрипке.
Как только женщины входили в здание, то сразу удивлялись такой красоте. Их коллеги вручали им цветы и поздравляли с наступающим праздником.
В скором времени все здание окутал нежный аромат тюльпанов.
Около 8:20 к зданию прибывает глава администрации города — Наталья Хозяинова. Сотрудники встретили руководителя аплодисментами и громкими поздравлениями.
Портал PG11.ru поздравляет всех дам с наступающим праздником и желает крепкого здоровья, больше улыбок и самой счастливой любви!