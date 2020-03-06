Как выбрать себе мотоцикл и не разочароваться: инструкция для сыктывкарцев06 марта 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / Как выбрать себе мотоцикл и не разочароваться: инструкция для сыктывкарцев
Короткий список поможет купить действительно хорошую технику
Осталось около двух месяцев до момента, которого с трепетом ждет каждый мотоциклист Сыктывкара - «Открытие мотосезона 2020». Опытные байкеры уже готовят своих железных коней к сезону, а новичкам, которые только сдали на права, пора покупать себе первый мотоцикл. О том, как выбрать качественный байк со вторичного рынка, на что обращать внимание и когда от сделки стоит отказаться, порталу PG11.ru рассказала хозяйка одного из сыктывкарских мотохостелов Виктория Лузгарева и опытный механик Андрей Ворчун (фамилия изменена).
Виктория Лузгарева за работой
- У каждого мотоцикла свои особенности, свои слабые места. То, что для одного не очень хорошо, для другого может быть нормой. Поэтому лучше всего, если с вами будет кто-нибудь опытный, тот, кто сможет помочь вам правильно оценить байк, - советует Виктория.
Выбор мотоцикла начинается с мечты, размышлений об идеальном мотоцикле, уверен Андрей.
- Когда только начинаешь задумываться о покупке, начинается сбор информации. Очень здорово, если есть друзья с мотоциклами - можно трясти их, доставать вопросами сколько влезет. Важно перед выбором байка ответить для себя на три вопроса: что ты хочешь получить от мотоцикла, сколько ты готов потратить и на что вообще готов ради того, чтобы стать счастливым обладателем мотоцикла, - делится Андрей.
Если вы уже определились с тем, что вам нужно и подыскали подходящие объявления, то самое время ехать на встречу с продавцом. А вот список того, что поможет вам не ошибиться с покупкой.
Познакомьтесь с продавцом.
- От того, кто продает мотоцикл, очень многое зависит, поэтому важно постараться понять, кто перед вами. Хороший человек может продавать байк с дефектами, но он, скорее всего, либо сообщит о них, либо устранит до продажи. Плохой человек может продавать и качественную технику. Но если он хочет сбыть металлолом на колесах, то ни за что не сообщит о проблемах мотоцикла, - рассказывает механик.
Возьмите с собой то, что поможет проверить мотоцикл.
Фонарик позволит заглянуть в бак, чтобы определить, есть ли внутри ржавчина. Ветошь будет не лишней, чтобы очищать детали, вызывающие подозрения и требующие более пристального внимания. Также стоит захватить датчик давления в шинах и мультиметр, чтобы определить работоспособность аккумулятора.
Мультиметр
Проверьте документы.
Не лучшим решением будет купить угнанный мотоцикл, поэтому тщательно сверьте номера на раме и в документах.
Оцените внешний вид мотоцикла.
Внешний вид - это то, что сразу может рассказать вам о возможных дефектах байка. Небольшие царапины - это не страшно, но если вы видите вмятины, свежую краску, это повод отказаться от сделки или проверить мотоцикл тщательнее.
Незначительные потертости
Загляните в бак.
Не используйте для этого зажигалку, это опасно, лучше воспользоваться фонариком. На стенках бака есть ржавчина? Значит, байк хранился неправильно.
Ржавчина на стенках бака
Оцените состояние двигателя.
Он должен быть чистым и сухим, при его работе не должно быть никаких стуков. Когда вы открываете газ, обороты должны подниматься без скачков и провалов, когда закрываете - спокойно опускаться.
Двигатель чистый и сухой
Взгляните на шины.
Состояние резины - важная деталь. Если покрышка старше пяти лет, ее необходимо заменить, смело требуйте скидку. Сравните глубину рисунка протектора на середине шины и по краям - если разница велика, также требуйте снизить цену на мотоцикл.
Глубина рисунка протектора одинакова и в центре шины, и в середине
Осмотрите колесные диски, тормозные колодки и тормозные диски, цепь и звезды.
Колесные диски не должны быть погнутыми. Износ тормозных дисков легко проверить: обратите внимание, есть ли на них своеобразные «бороздки». Если есть - совсем скоро диски придется менять.
Глубокие борозды на тормозном диске
Проверьте натяжение цепи: чем оно сильнее, тем скорее вам придется ее заменить. Натяжение можно определить, руководствуясь маркерами, которые расположены прямо на мотоцикле.
Маркеры для проверки натяжения цепи
Проверьте амортизаторы.
Зажмите передний тормоз и «покачайте» мотоцикл вперед и назад, загружая передние амортизаторы. Они должны работать плавно, без рывков. Проведите рукой по перьям вилки - на них не должно быть масла.
Рычаг переключения передач.
Он не должен болтаться, в идеале передачи переключаются легко, без особых трудностей.
Компрессия двигателя.
Если сможете добраться до свечей и у вас есть компрессометр, проверьте компрессию двигателя. Плотно вставьте наконечник компрессометра в отверстие свечи, убедитесь, что соединение надежно. Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти. Для каждого мотоцикла показания должны быть свои.
Компрессометр
Если при осмотре вас все устроило, договоритесь о тестовой поездке.
- Кто под залог разрешает проехаться, кто под честное слово. В Сыктывкаре все, в принципе, друг друга знают, поэтому залог редко когда просят оставить, - делится мастер.
Воспользуйтесь услугами специалистов.
Если вы не уверены, что ни в чем не ошибетесь, возьмите с собой мастера. В сервисе рассказали, что цены на проверку мотоциклов перед покупкой в Сыктывкаре начинаются от 1000 рублей.
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06 марта 2020, 17:00