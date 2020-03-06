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Как выбрать себе мотоцикл и не разочароваться: инструкция для сыктывкарцев

Как выбрать себе мотоцикл и не разочароваться: инструкция для сыктывкарцев

06 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / Как выбрать себе мотоцикл и не разочароваться: инструкция для сыктывкарцев
Короткий список поможет купить действительно хорошую технику

Осталось около двух месяцев до момента, которого с трепетом ждет каждый мотоциклист Сыктывкара - «Открытие мотосезона 2020». Опытные байкеры уже готовят своих железных коней к сезону, а новичкам, которые только сдали на права, пора покупать себе первый мотоцикл. О том, как выбрать качественный байк со вторичного рынка, на что обращать внимание и когда от сделки стоит отказаться, порталу PG11.ru рассказала хозяйка одного из сыктывкарских мотохостелов Виктория Лузгарева и опытный механик Андрей Ворчун (фамилия изменена).

Виктория Лузгарева за работой

- У каждого мотоцикла свои особенности, свои слабые места. То, что для одного не очень хорошо, для другого может быть нормой. Поэтому лучше всего, если с вами будет кто-нибудь опытный, тот, кто сможет помочь вам правильно оценить байк, - советует Виктория.

Выбор мотоцикла начинается с мечты, размышлений об идеальном мотоцикле, уверен Андрей. 

- Когда только начинаешь задумываться о покупке, начинается сбор информации. Очень здорово, если есть друзья с мотоциклами - можно трясти их, доставать вопросами сколько влезет. Важно перед выбором байка ответить для себя на три вопроса: что ты хочешь получить от мотоцикла, сколько ты готов потратить и на что вообще готов ради того, чтобы стать счастливым обладателем мотоцикла, - делится Андрей.

Если вы уже определились с тем, что вам нужно и подыскали подходящие объявления, то самое время ехать на встречу с продавцом. А вот список того, что поможет вам не ошибиться с покупкой.

Познакомьтесь с продавцом. 

- От того, кто продает мотоцикл, очень многое зависит, поэтому важно постараться понять, кто перед вами. Хороший человек может продавать байк с дефектами, но он, скорее всего, либо сообщит о них, либо устранит до продажи. Плохой человек может продавать и качественную технику. Но если он хочет сбыть металлолом на колесах, то ни за что не сообщит о проблемах мотоцикла, - рассказывает механик.

Возьмите с собой то, что поможет проверить мотоцикл.

Фонарик позволит заглянуть в бак, чтобы определить, есть ли внутри ржавчина. Ветошь будет не лишней, чтобы очищать детали, вызывающие подозрения и требующие более пристального внимания. Также стоит захватить датчик давления в шинах и мультиметр, чтобы определить работоспособность аккумулятора. 

Мультиметр

Проверьте документы.

Не лучшим решением будет купить угнанный мотоцикл, поэтому тщательно сверьте номера на раме и в документах.

Оцените внешний вид мотоцикла.

Внешний вид - это то, что сразу может рассказать вам о возможных дефектах байка. Небольшие царапины - это не страшно, но если вы видите вмятины, свежую краску, это повод отказаться от сделки или проверить мотоцикл тщательнее.

Незначительные потертости

Загляните в бак.

Не используйте для этого зажигалку, это опасно, лучше воспользоваться фонариком. На стенках бака есть ржавчина? Значит, байк хранился неправильно.

Ржавчина на стенках бака

Оцените состояние двигателя.

Он должен быть чистым и сухим, при его работе не должно быть никаких стуков. Когда вы открываете газ, обороты должны подниматься без скачков и провалов, когда закрываете - спокойно опускаться.

Двигатель чистый и сухой

Взгляните на шины.

Состояние резины - важная деталь. Если покрышка старше пяти лет, ее необходимо заменить, смело требуйте скидку. Сравните глубину рисунка протектора на середине шины и по краям - если разница велика, также требуйте снизить цену на мотоцикл.

Глубина рисунка протектора одинакова и в центре шины, и в середине

Осмотрите колесные диски, тормозные колодки и тормозные диски, цепь и звезды.

Колесные диски не должны быть погнутыми. Износ тормозных дисков легко проверить: обратите внимание, есть ли на них своеобразные «бороздки». Если есть - совсем скоро диски придется менять.

Глубокие борозды на тормозном диске

Проверьте натяжение цепи: чем оно сильнее, тем скорее вам придется ее заменить. Натяжение можно определить, руководствуясь маркерами, которые расположены прямо на мотоцикле.

Маркеры для проверки натяжения цепи

Проверьте амортизаторы.

Зажмите передний тормоз и «покачайте» мотоцикл вперед и назад, загружая передние амортизаторы. Они должны работать плавно, без рывков. Проведите рукой по перьям вилки - на них не должно быть масла.

Рычаг переключения передач.

Он не должен болтаться, в идеале передачи переключаются легко, без особых трудностей.

Компрессия двигателя.

Если сможете добраться до свечей и у вас есть компрессометр, проверьте компрессию двигателя. Плотно вставьте наконечник компрессометра в отверстие свечи, убедитесь, что соединение надежно. Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти. Для каждого мотоцикла показания должны быть свои.

Компрессометр

Если при осмотре вас все устроило, договоритесь о тестовой поездке.

- Кто под залог разрешает проехаться, кто под честное слово. В Сыктывкаре все, в принципе, друг друга знают, поэтому залог редко когда просят оставить, - делится мастер.

Воспользуйтесь услугами специалистов.

Если вы не уверены, что ни в чем не ошибетесь, возьмите с собой мастера. В сервисе рассказали, что цены на проверку мотоциклов перед покупкой в Сыктывкаре начинаются от 1000 рублей.

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Байкеры Сыктывкара, вы уже готовы к сезону? Пишите в комментариях.

Мнение специалиста Мотоциклы

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