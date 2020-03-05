В России изменится оплата больничных, декретов и отпусков

С 2021 года в России поменяется система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Их будет компенсировать Фонд социального страхования. Об со ссылкой на пресс-службу кабмина этом пишут «Известия».

Документ внесут в Госдуму в декабре, а законопроект готовы поддержать «Единой России» и других фракциях. Тем не менее, глава российских профсоюзов Михаил Шмаков считает распространение инициативы на всю страну преждевременным, поскольку содержание законопроекта профсоюзам не известно.

Инициатива подразумевает, что все положенные компенсации, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленные Трудовым кодексом, будут выплачиваться ФСС, а не работодателем. Это дает ряд преимуществ. Так, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также граждане могут чувствовать себя спокойнее. По его словам, сегодня россияне часто боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декрет, опасаясь конфликта с работодателем.

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С 2021 года в России поменяется система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Их будет компенсировать Фонд социального страхования. Об со ссылкой на пресс-службу кабмина этом пишут «Известия».

Документ внесут в Госдуму в декабре, а законопроект готовы поддержать «Единой России» и других фракциях. Тем не менее, глава российских профсоюзов Михаил Шмаков считает распространение инициативы на всю страну преждевременным, поскольку содержание законопроекта профсоюзам не известно.

Инициатива подразумевает, что все положенные компенсации, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленные Трудовым кодексом, будут выплачиваться ФСС, а не работодателем. Это дает ряд преимуществ. Так, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также граждане могут чувствовать себя спокойнее. По его словам, сегодня россияне часто боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декрет, опасаясь конфликта с работодателем.

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