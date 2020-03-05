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Фото дня в Сыктывкаре: мириады огней вечернего города под закатным небом

Фото дня в Сыктывкаре: мириады огней вечернего города под закатным небом

05 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
@tesla_rin
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

Вечера в столице Коми всегда светлые: даже зимой кромешную тьму можно найти лишь на дальних окраинах, а в самом городе всегда сияют огни машин, торговых центров и окна домов. А особенно красиво, когда все это украшает пламенный закат. Именно такой снимок попадает сегодня в нашу рубрику «Фото дня».

@tesla_rin

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

Фото дня

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