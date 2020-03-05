Фото дня в Сыктывкаре: мириады огней вечернего города под закатным небом

Вечера в столице Коми всегда светлые: даже зимой кромешную тьму можно найти лишь на дальних окраинах, а в самом городе всегда сияют огни машин, торговых центров и окна домов. А особенно красиво, когда все это украшает пламенный закат. Именно такой снимок попадает сегодня в нашу рубрику «Фото дня».

@tesla_rin

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