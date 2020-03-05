Автора сообщений о «минировании» самолетов из Шереметьево ищут спецслужбы

Российские спецслужбы занялись поиском автора ложных сообщений о бомбах в самолетах. Об этом 5 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле выразили надежду, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание:

- ФСБ о подобных событиях докладывает на регулярной основе президенту, - отметил он. - В отношении вот таких людей спецслужбы работают, работа эта публичной никак быть не может. Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут, - сказал представитель Кремля.

Напомним, утром 5 марта неизвестный прислал на почту Шереметьево сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Омск. Затем поступило еще два сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах - на борту самолета Airbus А319, который следовал из Санкт-Петербурга в Симферополь, и самолета SSJ 100, следующего из Шереметьево в Сыктывкар. Угроза по прибытии в столицу Коми не подтвердилась.

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