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В Коми ищут новый дом для собаки, которая выжила в схватке с волком (фото)

В Коми ищут новый дом для собаки, которая выжила в схватке с волком (фото)

05 марта 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото Никиты Пономарева
Животное несколько часов пришлось вылавливать в снегу

Волонтеры из Сыктывдинского района выхаживают бездомного пса, который выжил в стычке с волком. Об этом в приют «Друг» сообщил житель Пажги Никита Пономарев, пишет «Комиинформ».

- Собака по кличке Гиена. Она ещё жива, но очень сильно пострадала в бою с волком или волчицей. Это произошло с воскресенья на понедельник в 3 утра за средней школой. Собака не подпускает к себе. Агрессии нет, но не подходит к людям. Может ли помочь кто-нибудь, кто знает, как обращаться с животным в таком случае, - сообщил молодой человек в паблике волонтеров в Сети.

После сообщения несколько человек решили спасти собаку. Чтобы доставить ее к врачу, животное несколько часов пришлось вылавливать в снегу, а когда пса поймали и привезли в ветклинику, тот уже потерял силы.У собаки оказалась рваная рана животы и шеи. Очевидно, волк пытался перегрызть ей горло. От укусов у пса опухла морда. Вскоре псу провели операцию, и ночь он провел нормально. Сейчас, чтобы иметь возможность восстановиться, собаке необходима теплая передержка хотя бы на время. Те, кто имеет такую возможность, могут обратиться в приют «Друг».

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