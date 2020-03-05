Женщины рассказали, чего они хотят на 8 марта

Крупнейший сайт объявлений провел исследование, которое подсказало мужчинам, что подарить прекрасным дамам на Международный женский день. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперты опросили более трех тысяч мужчин и женщин старше 18 лет. Оказалось, что в 2020 году число мужчин, которые планируют поздравить дам с 8 марта, выросло с 90% до 93%. Мужчины планируют преподнести прекрасной половине именно такие подарки, которые они хотят, и потратить в среднем около трех тысяч рублей.

Согласно исследованию, девушки больше всего хотят получить в подарок ювелирное украшение (41%), а также косметику и парфюмерию (40%). Треть россиянок хочет подарочные сертификаты (31%), а еще 23% - туристическую путевку. Гаджеты попросили всего 16% женщин. Мужчины же, как отмечают исследователи, почти угадали с подарками.

Так, они планируют дарить женщинам косметику и парфюмерию (43%), ювелирные украшения (26%) и подарочные сертификаты (22%). По 11% опрошенных подарят бытовую технику или одежду и обувь, 10% - гаджет, 9% - посуду. В свою очередь, 6% мужчин считают лучшим подарком книгу, 4% намерены подарить алкоголь, по 2% - путевку или животное.

35% мужчин готовы потратить на подарки от одной до трех тысяч рублей. Еще 24% планируют купить подарок на сумму от трех до пяти тысяч рублей, 11% - от пяти до десяти тысяч. Еще 18% респондентов планируют потратить до тысячи рублей.

- В целом в 2019 году довольны подарками остались 83% женщин. Больше всего презенту были рады россиянки от 56 лет и старше, так ответили 92% респондентов этого возраста, - отмечают авторы исследования.

Тогда большинство женщин (40%) в 2019 году получили в подарок на Международный женский день косметику и парфюмерию. Далее в рейтинге подарков следовали ювелирные украшения (19%), подарочные сертификаты (18%), одежда и обувь (11%), бытовая техника (7%).

Кстати, следующие выходные приурочены к празднованию Международного женского дня. Так как 8 марта в этом году, как и прошедший День защитника Отечества, выпадает на воскресенье, выходным будет и 9 марта. Рабочая неделя затем продлится 4 дня - с 10 по 13 марта. Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

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