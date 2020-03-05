Женщины рассказали, чего они хотят на 8 марта

Женщины рассказали, чего они хотят на 8 марта05 марта 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Мужчины планируют потратить в среднем около трех тысяч рублей.
Крупнейший сайт объявлений провел исследование, которое подсказало мужчинам, что подарить прекрасным дамам на Международный женский день. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эксперты опросили более трех тысяч мужчин и женщин старше 18 лет. Оказалось, что в 2020 году число мужчин, которые планируют поздравить дам с 8 марта, выросло с 90% до 93%. Мужчины планируют преподнести прекрасной половине именно такие подарки, которые они хотят, и потратить в среднем около трех тысяч рублей.
Согласно исследованию, девушки больше всего хотят получить в подарок ювелирное украшение (41%), а также косметику и парфюмерию (40%). Треть россиянок хочет подарочные сертификаты (31%), а еще 23% - туристическую путевку. Гаджеты попросили всего 16% женщин. Мужчины же, как отмечают исследователи, почти угадали с подарками.
Так, они планируют дарить женщинам косметику и парфюмерию (43%), ювелирные украшения (26%) и подарочные сертификаты (22%). По 11% опрошенных подарят бытовую технику или одежду и обувь, 10% - гаджет, 9% - посуду. В свою очередь, 6% мужчин считают лучшим подарком книгу, 4% намерены подарить алкоголь, по 2% - путевку или животное.
35% мужчин готовы потратить на подарки от одной до трех тысяч рублей. Еще 24% планируют купить подарок на сумму от трех до пяти тысяч рублей, 11% - от пяти до десяти тысяч. Еще 18% респондентов планируют потратить до тысячи рублей.
- В целом в 2019 году довольны подарками остались 83% женщин. Больше всего презенту были рады россиянки от 56 лет и старше, так ответили 92% респондентов этого возраста, - отмечают авторы исследования.
Тогда большинство женщин (40%) в 2019 году получили в подарок на Международный женский день косметику и парфюмерию. Далее в рейтинге подарков следовали ювелирные украшения (19%), подарочные сертификаты (18%), одежда и обувь (11%), бытовая техника (7%).
Кстати, следующие выходные приурочены к празднованию Международного женского дня. Так как 8 марта в этом году, как и прошедший День защитника Отечества, выпадает на воскресенье, выходным будет и 9 марта. Рабочая неделя затем продлится 4 дня - с 10 по 13 марта. Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.
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