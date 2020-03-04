Фото дня в Сыктывкаре: воспоминания о ярком лете и теплой осени

Уже соскучились по ярким краскам осени и лета в столице Коми? Тогда полюбуйтесь на эти снимки, которые Наталья Павлова прислала в редакцию портала PG11.ru. Именно они сегодня попадают в рубрику «Фото дня».

Наталья Павлова

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