Опасные овощи: сыктывкарец обнаружил кусок стекла в еде

Опасные овощи: сыктывкарец обнаружил кусок стекла в еде03 марта 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 6+
Фото очевидца / PG11.ru
Мужчина советует всем быть внимательнее
На днях житель Сыктывкара купил обычные замороженные овощи. Вот только находка внутри пакета с едой была не совсем обычная. Дмитрий Петров рассказал порталу PG11.ru, что случилось.
Дмитрий утверждает, что в одном из магазинов федеральной сети купил замороженные овощи, внутри которых обнаружил осколок стекла.
- Купил овощи, вечером поставил на разморозку, потом добавил их к картошке и, когда стал есть, обнаружил кусок стекла. До этого уже пару ложек съел, но ничего, к счастью, не попалось. Пришлось выбросить, потому что там могли быть еще мелкие осколки.
По словам мужчины, раньше никогда таких ситуаций не возникало.
- До этого покупал их продукт и все было нормально. Но теперь буду проверять еду чаще. Советую быть внимательнее, прежде чем готовить.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
03 марта 2020, 17:00