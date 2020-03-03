Опасные овощи: сыктывкарец обнаружил кусок стекла в еде

На днях житель Сыктывкара купил обычные замороженные овощи. Вот только находка внутри пакета с едой была не совсем обычная. Дмитрий Петров рассказал порталу PG11.ru, что случилось.

Дмитрий утверждает, что в одном из магазинов федеральной сети купил замороженные овощи, внутри которых обнаружил осколок стекла.

- Купил овощи, вечером поставил на разморозку, потом добавил их к картошке и, когда стал есть, обнаружил кусок стекла. До этого уже пару ложек съел, но ничего, к счастью, не попалось. Пришлось выбросить, потому что там могли быть еще мелкие осколки.

По словам мужчины, раньше никогда таких ситуаций не возникало.

- Д о этого покупал их продукт и все было нормально. Но теперь буду проверять еду чаще. Советую быть внимательнее, прежде чем готовить.

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