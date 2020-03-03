Фото дня в Сыктывкаре: пламенный восход над сонным городом

Горожане радуют подписчиков яркими снимками
Фото дня в Сыктывкаре: пламенный восход над сонным городом03 марта 2020
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@nzhdanova
Зима закончилась. На улице уже не так холодно, а недавно температура даже вышла в плюс, а горожане все раньше видят восход солнца. Некоторые сыктывкарцы не только радуются утреннему небу, но успевают запечатлеть его на камеру.
@nzhdanova
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