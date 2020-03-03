«Жест отчаяния нашей поп-эстрады»: сыктывкарские музыканты об участии Little Big в «Евровидении»

C 12 по 16 мая в Роттердаме пройдет музыкальный конкурс «Евровидение». В этом году Россию на нем будет представлять группа Little Big. Портал PG11.ru выяснил, что думают сыктывкарские музыканты о таком выборе.

Наибольшую известность группе Little Big принес трек Skibidi, который набрал 360 миллионов просмотров на YouTube. Песню, с которой команда выступит на конкурсе, представят в ближайшие пару дней.

А что об участии этой рэйв-группы в «Евровидении» думают сыктывкарские музыканты?

Евгений Гаврилов, певец, финалист «Новой звезды»

- Думаю, это будет весело. Конкурс давно уже стал разнообразным по содержанию. И зачастую все решает настроение. А у Little Big получается создавать его. Эти ребята очень популярны в Европе. Больше, чем некоторые наши исполнители. Глядишь, и проголосуют за них. Впрочем, посмотрим.

Владимир Русанов, фронтмен группы «ОПРИХОД»

- Я не являюсь фанатом этой группы, честно говоря. Думаю, выступление группы «Тату» на «Евровидении» в 2003 году никто из отечественных исполнителей не способен переплюнуть. Даже группе, которая имеет успех в Европе. А вообще, мне кажется, что такие конкурсы - это политика. Да и участники, если я правильно понимаю, готовят песню специально для конкурса, а не выбирают из того, что нравится людям. Это как-то не совсем искренне.

Захар Петрушин, баянист, призер Дельфийских игр

- Думаю, что музыки этим парням ой как не хватает. Я против, когда в творчестве нет никакой мысли, не вижу ничего интересного в примитивном бите, гармониях и мелодике, если их вообще так можно назвать. Всего этого и так хватает, хотелось бы, чтобы делали хорошую музыку, чтобы представляли Россию как страну с развитым интеллектом. Увы, всего этого не скажешь о музыке Little Big.

Кирилл Егоров, фронтмен группы «Black After Red»

- Когда я узнал о том, что на «Евровидение» от нашей страны поедет группа Little Big, я сразу и не поверил в это, так как привык, что от нашей страны отправляют исполнителей несколько другого формата. Евровидение - в первую очередь политическое соревнование, но выиграть все же в нем может что-то максимально нестандартное и яркое. Как показывает многолетняя практика конкурса, наша страна практически не способна выдавать хитовые песни, за редким исключением, конечно. В добавок к этому шансы на победу у нашей страны почти нулевые из-за политической обстановки в мире, и в Европе в частности. Входить в тройку-пятерку - пожалуйста, но не первое место. К тому же «Евровидение» почти в каждом году очень непредсказуемо, в связи с тем, что на результат влияет слишком много факторов. Хитовость песни или красота постановки номера далеко не на первых местах в ряду значимости. Поэтому, как мне кажется, нужно гораздо проще относиться к этому «песенному» конкурсу, который на практике оказывается про что угодно, но не про песни и не про исполнительское мастерство участников. Давно пора отправлять исполнителей по принципу «чем страннее, тем лучше», руководствуясь нашим народным принципом «авось, а вдруг», который здесь как нельзя уместен. Казалось бы, свершилось! На конкурс оправляют достаточно фриковую команду Little Big, да еще и с элементами рейва в своей музыке, которая способна навести шороху в этой вашей «загнивающей Европе». Кажется, что победа практически уже в руках. Но на самом деле все это похоже на жест отчаяния нашей поп-эстрады, которая в безуспешных попытках взять вершину «Евровидения» в итоге плюнула и сказала «а пускай эти едут, что уж там». И с одной стороны, давно пора, а с другой - зачем это самой группе? Они и так популярны, недостатка концертов нет, творчество на подъеме. На конкурсе же они будут загнаны в жесткие форматные рамки, что не может не сказаться на итоговом восприятии, поэтому победа совсем не так очевидна. С другой стороны, что они теряют? Поэтому к данному событию отношусь все же положительно и с любопытством. И в дальнейшем хотелось бы видеть от нашей страны более андеграундные и самобытные группы, они не обязательно должны быть широко известны и популярны. Нужно давать дорогу молодым и смелым. Поп-эстрада в России пока мертва.

Сегрей Вавилин, фронтмен группы DAYDREAM FLIGHTS

- Тут же все понятно. Участник выбирается путем голосования и с большей вероятностью победит самый известный. На самом конкурсе схема такая же. Если мы хотим победить, то делаем все правильно, нужно посылать того, чья музыка из каждого утюга звучит. А Little Big - именно такая группа.

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