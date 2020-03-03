Автор советской «Игры престолов» из Сыктывкара выпустил новую серию работ

Сыктывкарец Прокопий Уляшов продолжает радовать своих поклонников кроссовером знаменитого сериала «Игра престолов» и советских мультиков. Образы сериальных персонажей примерили Кот Леопольд, робот-заяц из «Ну, погоди!», гениальный сыщик и Шапокляк. Напомним, после того, как Прокопий Уляшов опубликовал несколько рисунков персонажей советских мультфильмов в стиле сериала «Игра престолов», на него свалилась неожиданная слава. Парня даже пригласили на экскурсию в «Союзмультфильм». А спустя несколько месяцев молодому человеку поступило предложение о работе в компании. В Студии сыктывкарца считают невероятно креативным и талантливым. Тем не менее, работу художника-аниматора ему не предложили, так как, по мнению студии, он является «визуалистом и визионером», который видит «невероятное визуальное воплощение классических персонажей «Союзмультфильма» в очень своеобразных видах и образах». Прокопия приписали к отделу маркетинга, где парень занимается популяризацией персонажей. Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

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