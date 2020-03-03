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В Коми ликвидировали мастерскую по «апгрейду» оружия

В Коми ликвидировали мастерскую по «апгрейду» оружия

03 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
УФСБ России по Республике Коми
Горожанин хранил у себя целый арсенал

В Инте задержали мужчину, который причастен к изготовлению оружия, деталей для него, боеприпасов, взрывчатки и устройств к ней. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Коми.

В ходе облавы на мастерскую интинца изъяли 2 самодельных взрывных устройства, пистолет-пулемет «VZ-26», пистолеты «ПМ» и «Наган» с приспособлениями для бесшумной стрельбы, мелкокалиберное ружье, более 500 патронов различного калибра, а также взрывчатые вещества, маски с​ прорезями для глаз и специализированная литература по​ изготовлению оружия. Против фигуранта возбуждено уголовное дело.

Кстати, в 2019 году житель Сосногорска тоже решил заняться «оружейным делом» и собрал из разных частей ружье. «Поделку» он подарил коллеге. Ранее судимый знакомый мужчины не стал отказываться, так как собирался на охоту, и принял подарок. Правда, результатом такого «рукоделия» оказались проблемы с законом.

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Оружие

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