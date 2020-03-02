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На День Победы в Сыктывкаре выступит легендарная пилотажная группа «Русь»

На День Победы в Сыктывкаре выступит легендарная пилотажная группа «Русь»

02 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Одной из новинок будет смена маршрута праздника

На 75-летие Великой Победы в столице Коми покажут авиашоу от знаменитой пилотажной группы «Русь». Об этом сообщил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, пишет «Комиинформ».

Последний раз «Русь» выступала в Сыктывкаре в 2016 году. Это самая старая группа высшего пилотажа в России. Четыре года назад они исполняли сложнейшие маневры в районе парка имени Кирова над набережной Сысолы.

Министерство культуры региона также поделилось информацией об обновлённой культурной программе. Так, одной из новинок будет смена расположения празднования Дня Победы. Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет от монумента Трудовой славы вниз по ул.Коммунистической.

- Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и памятнику «Скорбящий воин» пройдут перед митингом и торжественным парадом. На Стефановской площади будут установлены светодиодные экраны, а на сцене выступят творческие коллективы со всей республики, - рассказал министр культуры.

Днем на сцене главной площади республики пройдет концерт детского хора в сопровождении симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета. В выступлении примут участие более 200 детей. Солисты театра оперы и балета также готовят свои выступления ко Дню Победы. Завершится культурная программа Дня Победы премьерой сюиты «Брестская крепость» и праздничным салютом.

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День Победы

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