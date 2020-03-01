Фото дня в Сыктывкаре: последние дни зимы на улицах города

В Сыктывкар наконец-то пришла весна. Теперь дни станут все длиннее, солнце начнет греть сильнее, а снег со временем уступит место асфальту. Но зима останется в нашей памяти надолго, ведь горожане запечатлели ее красоту на своих фото. Именно такой снимок последних дней этого времени года попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@chichivoka

- Вот такая красота кругом, #сыктывкар #сыктывкар2020

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