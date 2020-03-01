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Битва тарантасов в Сыктывкаре: «летающие тарелки» и «Автобус №54» боролись за победу (фото)

Битва тарантасов в Сыктывкаре: «летающие тарелки» и «Автобус №54» боролись за победу (фото)

01 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / Битва тарантасов 2020
Мероприятие приурочили к первому дню весны

В Сыктывкаре прошла «Битва тарантасов». Обычно это мероприятие проводилось в День защитника Отечества, но в 2020 году соревнования прошли 1 марта. Корреспондент портала PG11.ru побывал на мероприятии и выяснил, как далеко можно уехать на самодельных санях.

«Битва тарантасов» проходит в Сыктывкаре уже четвертый год. Мероприятие приурочили к первому дню весны. Наверное, именно поэтому появление тарантаса под названием «Март» было ожидаемым. В 2020 году «полем битвы» стал снежный склон на стадионе «Бумажник» в Эжве. Один из организаторов «Битвы тарантасов» Александр Сафаров рассказал, что мероприятие уже стало городским и потеряло свой стихийный характер.Первыми в этом году в заездах участвовали дети. В «Тарантасике» участвовало четыре «болида»: « Танк Победа», летающая тарелка «КЛК 555», поезд «БигБон»  и «Летучий корабль». Оргаризаторы подготовили призы за самые оригинальные сани и за самый дальний заезд.Подведение итогов  «Битвы тарантасиков» и награждение состоялось в 12:00 на Слободской площади, но уже было понятно, что победителем в номинации «Самый длинный заезд» вышла юная пилот тарантасика «Летучий корабль».В 12:00 на склоне стадиона «Бумажник» стартовали заезды взрослых участников мероприятия. Номинации было три: самый дальний заезд, самые вместительные сани и самый оригинальный тарантас. Каждый участник имел право проехать по три раза на дальность, засчитывался лучший результат. Всего в заезде приняло участие 13 тарантасов. Самыми запоминающимися креди них стал «Маршрутный автобус №54» и быстроходная «Ступа». Создатель «Ступы» Дмитрий Лузянин рассказал, что она сделана из холодильника, есть даже руль от «шестерки», но он скорее для удобства, управлять болидом с помощью него не выйдет. Также «Ступа» оборудована фарой. На создание тарантаса у Дмитрия ушли все субботы примерно одного месяца.

- Рассчитываем победить, проехав дальше всех. Ну и, думаю, есть шансы в номинации «Самый оригинальный тарантас», - делится пилот «Ступы».

Летающая тарелка была не только в детских заездах. Команда «MotoBrazzers» создала болид под названием «Бухлолет». Впятером команде удалось уложиться всего в пару-тройку дней, строили тарантас по вечерам.

В четвертом заезде участвовали крупногабаритные сани, которые соревновались за звание самого вместительного тарантаса. Всего в номинации участвовало шесть саней: «Машина СССР» команды «Кавказская пленница», «Ступа», «Маршрутный автобус №54», «Корабль Март», летающая тарелка «Бухлолет» и «Конь педальный» квадроциклетного клуба «Сусанин».Подведение итогов и вручение призов состоится вечером, но результаты заездов уже озвучили: дальше всех смог уехать тарантас «Ступа» - он проехал 95 метров. Второе место занял «Танк Победа», а третье - «Корабль Март». Самым вместительныйм оказался тарантас «Маршрутный автобус №54», в него вместилось 20 человек.

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