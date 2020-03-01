Милый уголек, задумчивая Марфа и яркая Клякса: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре

Рубрика «Добрые руки» помогает животным из приюта искать семью. Сегодняшние герои ищут новых хозяев, которые будут любить их и оберегать. Портал PG11.ru собрал котиков, которые ищут дом прямо сейчас.

Сайма

Кошечка стерилизована, приучена к лотку. Возрастом около 4 месяцев.

Сайма спокойная, с другими животными не конфликтует. Может испугаться громких звуков и зашипеть, так как недавно ее с семьей вытащили из-под пола в деревянном доме. Отдается к вакцинированным животным или одним питомцем в семью. Дэн



Красавчика отдают в самые добрые руки Дэн готов к переезду и уже заждался! Этот кот - игривый пушистик, с другими хвостатыми не конфликтует. Дэну меньше года, он здоров, кастрирован и приучен к лотку. Рататуй

Это кот - невидимка. Он как бы есть , но как бы и нет. Вряд ли вам удастся его погладить и песню он вам не споет. Зато Рататуй быстро бегает, очень быстро. Это «кот, который гуляет сам по себе» и человеческое внимание ему не нужно. Он будет удирать и зыркать на вас из-за угла. Рататуй хорошо ладит с другими хвостатыми, он кастрирован, к лотку приучен. Это еще молодой котик, ему не больше года. Уголек

Котик полностью черно-шоколадного окраса. Уголек еще совсем молод, ему не больше двух лет. Кастрирован, к лотку приучен. Это ласковый, игривый кот, пристраивается в семью без других котов или только к только в вакцинированным. Марфа

Зеленоглазая красотка. По характеру она спокойная и тихая, но очень свободолюбивая. На руках сидеть не будет, однако от почесываний за ушком не откажется. Марфе не больше трех лет, уже стерилизована, к лотку приучена. Ушки отморожены холодной зимой, но это ничуть не портит ее образ.

Клякса

Кошка та еще обжорка. Съедает все со своей тарелки, а потом отбирает у соседа Клякса - стеснительная и не конфликтная кошечка семи-восьми лет. Она уже стерилизована и приучена к лотку.