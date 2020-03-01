Известных жителей Коми атаковали хакеры-мошенники

29 февраля жители Коми стали жертвами взломщиков, которые заполучили данные их страниц в соцсетях. О том, чем это обернулось, сообщает «Комиинформ».

Как пишет издание, хакерской атаке подверглись страницы известных жителей республики с большим количеством друзей и администраторов групп с десятками тысяч подписчиков. Так, среди пострадавших оказались депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, педиатр Денис Железов и другие. Группу «Комиинформа» также взломали неизвестные.

Целью взломщиков было распространение сообщений и постов о сборе средств на лечение больных, что они делали с аккаунтов своих жертв. Неполадки устранили в течение часа, но, как заявляет источник, техподдержка «ВКонтакте» отреагировала на проблему с опозданием - лишь пару часов спустя они предложили жертвам взломщиков сменить пароли.

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