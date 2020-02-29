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Кровяные блины и щечки оленя: ведущий передачи «Поедем-поедим» попробовал блюда коми села

Кровяные блины и щечки оленя: ведущий передачи «Поедем-поедим» попробовал блюда коми села

29 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
www.admizhma.ru / Ведущий передачи «Поедем-поедим» попробовал блюда коми села
Итальянец прощался с ижемцами чуть ли не со слезами на глазах

В Ижме завершились съемки телепередачи «Поедем-поедим» для канала НТВ. Выпуск программы по итогам поездки в Республику Коми запланирован на 21 марта. 

На сайте администрации Ижемского района опубликовали фото со съемок передачи «Поедем-поедим». Ведущий Федерико Арнальди поделился своими впечатлениями после визита  в Ижемский район:

- Именно здесь, в Ижме, ярко проявляется национальный колорит. Я здесь впервые побывал в чуме, который раньше видел только в кино. Это открытие для меня. Я в чуме готовил, отдыхал. Это целый дом, в котором могут жить несколько семей одновременно. Мне все показали, как разделено на зоны пространство в нем, кто где спит, где есть, где готовить. Я сам ходил на лыжах-лямпах в лес, сам колол дрова, а потом растопил снег на растопленной этими дровами печке и умылся этой чистой водой. Я ходил целый день в пимах и малице! Невероятно! Это полное погружение в фольклор, в традиции. Я прыгал через нарты. Оказалось, что это не так легко, как кажется со стороны. Я прыгнул через 10 нарт, и потом не мог встать минут пять. Работает все тело, все мышцы – ноги, руки, пресс. А чтобы стать кандидатом в мастера, необходимо перепрыгнуть 300 нарт! Мама миа!, - рассказал Федерико Арнальди.

DSC_0428.jpgТакже ведущий отметил, что коми язык похож на финский:

- Я люблю изучать новые языки, и мне было интересно, как звучит коми. Но услышал я его только в Ижме. Очень колоритный язык, напоминает финский. Тут практически все на нем говорят, и молодежь, и дети. Здесь коми звучит даже чаще, чем русский. И это удивительно для меня. Здорово, что вы сохранили свой язык.

Разумеется, Федерико Арнальди попробовал ижемскую кухню:

- Было немного страшно - кровяные блины, щечки оленя на кости! Звучит немножко дико. Но оказалось, все вкусно. Обычные вкусные блины шоколадного цвета. Я ни разу не видел, чтобы из крови готовили целые блюда. У нас на юге Италии когда-то готовили кровь смешанную с шоколадом, но я этого никогда не пробовал. Пришлось приехать так далеко на север Коми, чтобы попробовать блюдо на крови. Жареные щечки оленя также мне понравились. Если прикрыть саму челюсть бедного оленя, и просто откусить мясо - на вкус оно очень нежное, мягкое. Вообще, я отметил, что оленина нежнее даже телятины. А вот строганина меня не особо впечатлила. Вкусовые рецепторы не могут сработать в полную мощность, когда кушаешь что-либо ледяное. Признаюсь по секрету, пока никто не смотрел, я по-быстрому поджаривал ее на раскаленной печке в чуме. Буквально по несколько секунд с обеих сторон. Вот это изумительно было, прямо тает во рту. Это вкуснее строганины. Также я никогда раньше не ел морошку и даже не планировал. Но вот она - такая красивая, оранжевого цвета, заманивает. Это очень вкусно! Я хотел только попробовать, но в итоге, пока все готовились к съемкам, съел целую баночку, - поделился ведущий программы.

Ведущий программы «Поедем-поедим» отметил сдержанность ижемского народа:

- В основном, люди здесь все доброжелательные, улыбчивые. Все нас тепло принимали, вкусно кормили. Но! Отмечу особенность ижемского характера - сдержанность, приверженность правилам, традициям, консервативность. Это какая-то внутренняя позиция, когда коми сами очень строго к себе относятся, строго с себя спрашивают. Для развлекательной программы, для широкой публики нам нужны яркие моменты, но чаще всего на все наши предложения следовала строгая реакция: «Так нельзя, у нас так не принято!». С одной стороны, возможно, именно это и помогло сохранить свою культуру и традиции. С другой, я считаю, надо шагать в ногу со временем, быть раскрепощеннее что ли, свободнее.

Федерико очень понравилась природа севера:

- Столько снега! То лес густой, то панорама на бескрайние поля. Всю эту красоту – природы, людей, традиций - мы и хотим показать всему миру. 

Несмотря на слова итальянца о строгости нравов, прощался он с местными артистами чуть ли не со слезами на глазах. Теплые объятия, слова благодарности - эмоций море! В последней надежде Федерико Арнальди пытался уговорить женщин на исполнение рэпа в сарафанах. Но, несмотря на столь лирический момент, те остались непреклонны, в очередной раз проявив ижемский консерватизм.

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