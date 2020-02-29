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Яркие тату и очаровательные улыбки: 7 фотографий сыктывкарских красоток из Instagram

Яркие тату и очаровательные улыбки: 7 фотографий сыктывкарских красоток из Instagram

29 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
@kristina_tomsha_ / instagram.com / Сыктывкарки публикуют эффектные снимки в соцсетях
Девушки не перестают радовать подписчиков своими снимками

Совсем скоро прекрасная половина человечества будет праздновать 8 марта - Международный женский день. Поэтому самое время полюбоваться на сыктывкарок: таких разных, но одинаково очаровательных. Портал PG11.ru выбрал восемь снимков горожанок, опубликованных в Instagram.

@russiangirl_sportsmen

- #нижнийновгород #23февраля #минипутешествие #девочкитакиедевочки #довольная #ледивчерном #russia #girl #beautiful #insta #pg_beauty

@lemonovalya

- Рядовой Котик на страже вашей милоты #pg_beauty

@kristina_tomsha_

- Речь — слово женского рода, а поступок — мужского. С праздником, настоящих мужчин.

@oksana_trubetskaia

- Успех в любой области состоит из работы! А также из игры и умения держать язык за зубами! Ps: бесконечно в этом убеждаюсь! #оксанатрубецкая #молчаниезолото #poledance #girls #syktyvkar #topgirls #fitnessgirl #dance #люблюсвоюработу #счастьелюбиттишину #вселеннаяслышит #pg_beauty

@slavamalina

- Югыд кодзув олö шуда сьöлöмын. Яся уже пытается составлять предложения на коми. Ясе нравится.

@just_dreamer_o

- Как же вдохновляет работать над оформлением сторис в Инстаграм. Недавно открыла для себя много новых программ с большим выбором инструментов и иногда даже не знаю каким воспользоваться.

@darinka159k

- #pg_beauty

Хотите попасть в следующую подборку «Красавицы Сыктывкара за неделю»? Ставьте хэштеги #pg_beauty или #пг_красота под своим свежим фото в Instagram. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации 

Instagram Красота

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