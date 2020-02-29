Яркие тату и очаровательные улыбки: 7 фотографий сыктывкарских красоток из Instagram

Совсем скоро прекрасная половина человечества будет праздновать 8 марта - Международный женский день. Поэтому самое время полюбоваться на сыктывкарок: таких разных, но одинаково очаровательных. Портал PG11.ru выбрал восемь снимков горожан ок, опубликованных в Instagram.

@russiangirl_sportsmen

- #нижнийновгород #23февраля #минипутешествие #девочкитакиедевочки #довольная #ледивчерном #russia #girl #beautiful #insta #pg_beauty

@lemonovalya

- Рядовой Котик на страже вашей милоты #pg_beauty

@kristina_tomsha_

- Речь — слово женского рода, а поступок — мужского. С праздником, настоящих мужчин.

@oksana_trubetskaia

- Успех в любой области состоит из работы! А также из игры и умения держать язык за зубами! Ps: бесконечно в этом убеждаюсь! #оксанатрубецкая #молчаниезолото #poledance #girls #syktyvkar #topgirls #fitnessgirl #dance #люблюсвоюработу #счастьелюбиттишину #вселеннаяслышит #pg_beauty