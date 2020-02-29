Топ 5 высокооплачиваемых вакансий в Сыктывкаре для «айтишников»

Сфера компьютерных технологий — одна их самых перспективных в мире. Сейчас сложно представить нашу жизнь без гаджетов. Так как технологии развиваются «не по дням, а по часам», хорошие компьютерщики ценятся наравне с врачами. Вследствие чего растет их оплата труда. Портал PG11.ru подобрал вакансии в сфере компьютерных технологий.

Программист 1С — от 80 460 рублей

Компания ищет программиста с опытом разработки на платформе 1С от двух с половиной лет и выше. От работника требуется выполнение заданий консультанта, а также предоставление оперативной информации руководителю проекта о статусах своих задач, возможных сроках и видимых рисках. Соискателю предлагают стабильное развитие, комфортные условия труда и работу в хорошем коллективе.

PHP-разработчик (Yii2) — от 60 000 до 120 000 рублей

Организации требуется разработчик с опытом труда не менее 1 года. В обязанности сотрудника будет входить работа над серьезными и интересными проектами. Потенциальному работнику нужно отлично знать шаблоны проектирования, обладать опытом работы с фреймворком Yii2, а также понимать стандарты документирования кода. Компания готова рассматривать соискателей с инвалидностью.

Оператор станков с ЧПУ — от 75 000 рублей

Для работы вахтовым методом в Воронежскую область требуются операторы станков с числовым программным управлением. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, перелет и проживание в квартире за счет организации. В обязанности сотрудника будет входить работа на токарных, фрезерно-расточных и карусельных станках.

Программист.NET — до 96 000 рублей

Компании нужен человек для разработки и внедрения программного обеспечения по заказам клиентов. Проектная работа как в команде, так и в одиночку. У кандидата обязательно должно быть хорошее знание языков T-SQL и C#. Возможна удаленная работа, но не менее 4 часов в день. Работодатель отмечает, чтобы все заинтересованные лица отправляли ссылку на свои разработки для обзора кода.

Backend-разработчик — от 60 000 до 80 000 рублей

Команда ищет backend-разработчика, который любит программировать, для которого развиваться и изучать новое - это легко и интересно. В обязанности работника входит разработка и расширение функционала CRM-системы, интеграция со сторонними сервисами, разработка и доработка виджетов. Соискатель обязан знать JS, CSS, HTML; должен уметь взаимодействовать с фреймворками и понимать как работают кроссдоменные запросы.

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