Фото дня от сыктывкарца: где-то в Коми

Коми - огромная и загадочная земля. Здесь можно увидеть леса, бескранюю тундру и даже горы, и почти всегда среди этих затерянных просторов нет нет, да живут люди. Именно одно из таких мест попадает сегодня в нашу ежедневную рубрику «Фото дня». Автор не уточнил, где он сделал этот снимок, и от того он становится еще более таинственным и интересным.

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