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В Коми наградили женщину, которая спасла ребенка от незнакомца

В Коми наградили женщину, которая спасла ребенка от незнакомца

28 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Администрация Заполярья / Надежде Ростовцевой вручили награду за спасение девочки
Мужчина забрал у девочки телефон и попытался утащить ребенка

Воркутинке Надежде Ростовцевой вручили награду за спасение девочки от педофила. Горожанка проявила бдительность и предотвратила страшное преступление. Об этом сообщает администрация Заполярья.

Благодарственное письмо женщине вручил Начальник ОМВД России по Воркуте Игорь Безман. Случай произошел 13 мая 2019 года на бульваре Пищевиков. Первоклассница шла домой из гимназии №2, как вдруг ее схватил неизвестный мужчина, который забрал у девочки телефон и попытался утащить ребенка в сторону одного из подъездов. Надежда Ростовцева в тот момент проходила мимо и обратила внимание на крики о помощи.

Женщина схватила мужчину за руку и потребовала объяснений, на что первоклассница стала объяснять, что не знает этого человека и тот отобрал ее телефон. Тогда злоумышленник поспешил скрыться, но по описанию его вскоре задержали полицейские. После этих событий с ходатайством о поощрении воркутинки к министру внутренних дел по Коми обратился руководитель администрации города Игорь Гурьев.

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