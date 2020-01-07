Министр образования Коми исполнила песню про оленей для «ТикТока» (видео)

Сыктывкарский блогер заснял необычное видео с министром образования Коми и опубликовал его на сервисе «ТикТок». Ролик вызвал бурные обсуждения среди тех, кто его посмотрел. Портал PG11.ru выяснил, как снимали это видео.

Автор видео блогер Никита Чернов рассказал, что ролик сняли в рамках телепроекта «Детали. Неформат.» для телеканала Юрган. Это проект, в котором рассказывается о блогосфере Республики Коми.

- Мне пришла идея: а почему бы не снять «ТикТок» с каким-нибудь политиком или чиновником нашего региона для нового выпуска? Вот так все и получилось, - делится блогер.

Также Никита рассказал, что министр образования Республики Коми Наталья Владимировна сама выбирала как, под какую музыку и с какими титрами и стикерами будет «ТикТок». Блогер отмечает, что все прошло здорово, бодро и что зрители видео сами могут увидеть это.

Ролик вызвал бурю обсуждений. Автор видео несколько удивлен негативными комментариями:

- Очень позабавил и одновременно удивил наплыв околооппозиционеров, которые начали проявлять свою желчь еще во время выхода анонса. У людей помимо их проблем и собственного «Я» уже ничего другого не осталось? Ни совести, ни чувства юмора. Причем все те, кто яро выражал свое недовольство этим сюжетом, имеют странички, на которых выражают неудовлетворенность властью. Я так понимаю, сними я «ТикТок» с условным дядей Васей, все было бы побоку. А тут - министр. И сразу нападки.

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