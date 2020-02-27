Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Дети, досуг, обучение Лунно-посевной календарь
Главная
Новости
Сыктывкарский психолог рассказал, почему люди хамят и как правильно реагировать на грубость

Сыктывкарский психолог рассказал, почему люди хамят и как правильно реагировать на грубость

27 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Сыктывкарский психолог рассказал, почему люди хамят и как правильно реагировать на грубость
Специалист советует не попадаться в ловушки провокаторов

Каждый человек хоть раз сталкивался с откровенным хамством: в автобусах, в очередях, на работе. Самое трудное в такой ситуации - решить, как вести себя в ответ на грубость. Психолог рассказал, как правильно реагировать на хамство и почему же люди вообще грубят.

Портал PG11.ru провел опрос в своем сообществе во «ВКонтакте». Чаще всего сыктывкарцы отвечали, что им хамят изредка и они отвечают грубостью на грубость. Следующим в рейтинге стал ответ «Не помню, когда мне нахамили в последний раз». Чуть реже сыктывкарцы выбирали вариант «Хамят постоянно, игнорирую».

А как жители города реагируют на откровенное хамство? Портал PG11.ru взял три самых ярких комментария:

Сергей Веселов

- Как ко мне, так и я. Грубят - я, скорее всего, сделаю то же самое в ответ. Но, по моим наблюдениям, оппонент чаще всего ничего не понимает. Проще смотреть на него и улыбаться. Вот это его бесит. А вообще, я водитель автобуса и заметил, что чаще всего хамят и скандалят женщины в возрасте около 50 лет на вид. Что с ними не так?

Светлана Лебедева

- Я игнорирую хамство, потому что в жизни есть много хорошего. Зачем обращать внимание на грубиянов? Считаю их жалким людишками, у которых есть какие-то нерешенные проблемы в личной жизни, на работе, где угодно, вот они и срываются на других людей.

Мария Идрисова

- Всем хамам рот не закроешь. Да и нервы трепать себе не хочется. Хама уже не перевоспитать, поэтому я просто игнорирую его нападки. Он показывает свой уровень культуры и образованности. Я таких людей считаю чуточку больными, а на больных не обижаются.

Сыктывкарский психолог Ольга Зезегова рассказала, почему люди грубят окружающим:

- Помните о том, что человек, который откровенным образом хамит, грубит, ведет себя нагло, а то и оскорбляет окружающих - это слабая, неуверенная, невротичная, загнанная своими проблемами личность. То есть его основное желание - напитаться эмоциями. Не секрет, что есть люди, которые так самоутверждаются. А из-за того, что живет этот хам, с большей вероятностью, в негативе, то и негативные эмоции ему привычнее. Поэтому чем больше агрессии и раздражения он спровоцирует, тем приятнее и комфортнее ему будет. 

Психолог также рассказала, как чаще всего реагируют люди на хамство и какая реакция будет самой правильной:

- Стоит ли отвечать на нападки? Или лучше игнорировать? А может быть эффективнее общаться с хамом по-хамски? Своими провокациями поначалу такие особы ставят себя в сильную позицию, так как на их стороне преимущество – внезапность. А человек, на которого направлена провокация, оказывается в слабом положении и растерян. Здесь встречаются три возможных состояния и варианта развития событий: агрессия, ступор и отстраненность. Разберем их. 
Агрессия. Первое и естественное желание - это защититься от посягательств самым древним способом с помощью агрессивного ответного выпада. Например, нагрубить, накричать в ответ, толкнуть, а может быть и не церемонясь сразу показать кто тут сильнее. Но, как мы помним, хам только этого и ждет. А физическая агрессия в нашем обществе запрещена. Ступор. Опять же естественная реакция организма, которая может мгновенно поставить в слабую позицию и втянуть вас в ловушку провокатора, если вовремя не выйти из него. Самое главное здесь - скорее сориентироваться и не показывать растерянность или испуг, если он есть. Если вам свойственна подобная реакция, то наиболее удобно использовать игнорирование. Либо односложный ответ, когда дело касается каких-то вопросов. Отстраненность. Когда вы понимаете причины подобного поведения, то и включение в диалог с хамом не будет для вас иметь смысла. Но грубияну и не нужен конструктивный диалог, ведь у него другие цели.

Ольга Зезегова советует использовать один простой вопрос, чтобы избавиться от необходимости участвовать в словесной перепалке:

- Чтобы оградить себя от неприятной ситуации попробуйте спросить: «Могу ли я вам чем-то помочь?» Так мы сразу переходим к сути, если она есть, либо с большей вероятностью отвадим провокатора и поставим себя в сильную позицию, при этом не грубя. Каждый человек сам решает, на что ему реагировать и каким образом. Потому что «цепляет», злит и обижает только то, что мы считаем важным для себя. А часто то, что важно для одного, оказывается не значимым для другого. С хамами также: вас не зацепить негативом, если вы знаете свои сильные и слабые стороны, и живете в согласии с самим собой.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы делаете, когда вам грубят? Делитесь в комментариях.

Мнение специалиста Психология

Читайте также: В Сыктывкаре поймали шестерых мужчин, которые сбежали из психбольницы

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре завершились поиски глухого таксиста Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Министр образования Коми исполнила песню про оленей для «ТикТока» (видео) Читать
сегодня
Выяснилось, получит ли новое здание Национальный музыкально-драматический театр Коми Читать
вчера
Сыктывкарский психолог рассказал, почему люди хамят и как правильно реагировать на грубость Читать
Посмотреть все
21 февраля Тест-драйв нового ŠKODA KAROQ: очередь из желающих прокатиться растянулась на два дня (фото)
23 февраля Вещи для бедных или для модных: «Pro Город» развенчал основные мифы о секонд-хендах
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
20 февраля
Выяснилось, когда в России повысят социальные пенсии
03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru