Сыктывкарский психолог рассказал, почему люди хамят и как правильно реагировать на грубость

Каждый человек хоть раз сталкивался с откровенным хамством: в автобусах, в очередях, на работе. Самое трудное в такой ситуации - решить, как вести себя в ответ на грубость. Психолог рассказал, как правильно реагировать на хамство и почему же люди вообще грубят.

Портал PG11.ru провел опрос в своем сообществе во «ВКонтакте». Чаще всего сыктывкарцы отвечали, что им хамят изредка и они отвечают грубостью на грубость. Следующим в рейтинге стал ответ «Не помню, когда мне нахамили в последний раз». Чуть реже сыктывкарцы выбирали вариант «Хамят постоянно, игнорирую».

А как жители города реагируют на откровенное хамство? Портал PG11.ru взял три самых ярких комментария:

Сергей Веселов

- Как ко мне, так и я. Грубят - я, скорее всего, сделаю то же самое в ответ. Но, по моим наблюдениям, оппонент чаще всего ничего не понимает. Проще смотреть на него и улыбаться. Вот это его бесит. А вообще, я водитель автобуса и заметил, что чаще всего хамят и скандалят женщины в возрасте около 50 лет на вид. Что с ними не так?

Светлана Лебедева

- Я игнорирую хамство, потому что в жизни есть много хорошего. Зачем обращать внимание на грубиянов? Считаю их жалким людишками, у которых есть какие-то нерешенные проблемы в личной жизни, на работе, где угодно, вот они и срываются на других людей.

Мария Идрисова

- Всем хамам рот не закроешь. Да и нервы трепать себе не хочется. Хама уже не перевоспитать, поэтому я просто игнорирую его нападки. Он показывает свой уровень культуры и образованности. Я таких людей считаю чуточку больными, а на больных не обижаются.

Сыктывкарский психолог Ольга Зезегова рассказала, почему люди грубят окружающим:

- Помните о том, что человек, который откровенным образом хамит, грубит, ведет себя нагло, а то и оскорбляет окружающих - это слабая, неуверенная, невротичная, загнанная своими проблемами личность. То есть его основное желание - напитаться эмоциями. Не секрет, что есть люди, которые так самоутверждаются. А из-за того, что живет этот хам, с большей вероятностью, в негативе, то и негативные эмоции ему привычнее. Поэтому чем больше агрессии и раздражения он спровоцирует, тем приятнее и комфортнее ему будет.

Психолог также рассказала, как чаще всего реагируют люди на хамство и какая реакция будет самой правильной:

- Стоит ли отвечать на нападки? Или лучше игнорировать? А может быть эффективнее общаться с хамом по-хамски? Своими провокациями поначалу такие особы ставят себя в сильную позицию, так как на их стороне преимущество – внезапность. А человек, на которого направлена провокация, оказывается в слабом положении и растерян. Здесь встречаются три возможных состояния и варианта развития событий: агрессия, ступор и отстраненность. Разберем их.

Агрессия. Первое и естественное желание - это защититься от посягательств самым древним способом с помощью агрессивного ответного выпада. Например, нагрубить, накричать в ответ, толкнуть, а может быть и не церемонясь сразу показать кто тут сильнее. Но, как мы помним, хам только этого и ждет. А физическая агрессия в нашем обществе запрещена. Ступор. Опять же естественная реакция организма, которая может мгновенно поставить в слабую позицию и втянуть вас в ловушку провокатора, если вовремя не выйти из него. Самое главное здесь - скорее сориентироваться и не показывать растерянность или испуг, если он есть. Если вам свойственна подобная реакция, то наиболее удобно использовать игнорирование. Либо односложный ответ, когда дело касается каких-то вопросов. Отстраненность. Когда вы понимаете причины подобного поведения, то и включение в диалог с хамом не будет для вас иметь смысла. Но грубияну и не нужен конструктивный диалог, ведь у него другие цели.

Ольга Зезегова советует использовать один простой вопрос, чтобы избавиться от необходимости участвовать в словесной перепалке:

- Чтобы оградить себя от неприятной ситуации попробуйте спросить: «Могу ли я вам чем-то помочь?» Так мы сразу переходим к сути, если она есть, либо с большей вероятностью отвадим провокатора и поставим себя в сильную позицию, при этом не грубя. Каждый человек сам решает, на что ему реагировать и каким образом. Потому что «цепляет», злит и обижает только то, что мы считаем важным для себя. А часто то, что важно для одного, оказывается не значимым для другого. С хамами также: вас не зацепить негативом, если вы знаете свои сильные и слабые стороны, и живете в согласии с самим собой.

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