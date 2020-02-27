Фото дня в Сыктывкаре: прогулка на лыжах в солнечном зимнем лесу

А вы занимаетесь зимними видами сорта? Даже если нет, возможно, наш читатель вдохновит вас на это, ведь именно его снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladmakeenkov

- Каждую зиму я катаюсь на лыжах. Не могу без этого никак. Лыжный сезон у нас обычно длится с декабря по начало апреля (зависит, конечно, от того, какая была зима). Особенно хорошо, когда на улице приятная погода для этого: прохладно, лёгкий ветерок, солнышко. Едешь через лес или через поле, скатываешься с горки и наслаждаешься зимней природой.

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