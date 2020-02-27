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Центробанк рассказал о новом способе мошенничества

Центробанк рассказал о новом способе мошенничества

27 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Неизвестные завоевывают доверие жертв вызовом такси

Злоумышленники начали использовать в своей новой схеме такси. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщает газета «Известия».

Согласно информации крупнейших банков, жертвами нового способа становятся те, кто не пользуется онлайн-банком, особенно пожилые люди. Мошенники заставляют их переводить деньги через банкомат, а для правдоподобности вызывают им «такси от банка».

- Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника, - отметил директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев.

Он также почеркнул, что мошенники проявили больше заботы о клиентах, чем банки, и таким образом повысили доверие своих жертв. В Центробанке, в свою очередь, предупредили, что клиентов никогда не будут просить совершать операции через банкоматы.

Кстати, не так давно в России появился еще один способ мошенничества, и куда более современный: злоумышленники имитируют голос пользователя специальными программами. Однако это пока «большая редкость», отмечают банки. Также по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии - введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам -  своим собственным или банка.

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