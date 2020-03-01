«Они очень ждут ласки»: волонтеры рассказали о жизни котов в сыктывкарском приюте (фото)

1 марта в России празднуют День кошек. Инициатива принадлежит Московскому музею кошки, а также редакции журнала «Кот и пес». Корреспондент портала PG11.ru побывал в одном из сыктывкарских приютов и подготовил фоторепортаж в честь праздника, а волонтеры и организаторы рассказали о себе, своем труде и о том, как кошки оказываются совсем одни на улицах города. Два неравнодушных человека в конце октября 2018 года смогли получить помещение и уже в сентябре 2018 благодаря усердному труду и помощи неравнодушных открыли приют для бездомных кошек. В декабре того же года приют стал некоммерческой организацией. Одна из организаторов, Светлана Исакова, которая работает мастером-бровистом, рассказала, что стремилась к волонтерской деятельности с самого детства:

- Идея была всегда, я с детства помогаю животным, постоянно таскала их домой с улицы. В студенческие года стала волонтером одного из приютов в Сыктывкаре, а через семь лет решила, что пора открывать свой. Мы обсудили эту идею с Антониной и приступили к делу: сначала появилась группа во «ВКонтакте», потом искали помещение. Очень поддержала эжвинская администрация, помогла арендовать помещение за небольшие деньги.

Светлана рассказала, что в самом начале пришлось вложить очень много личных средств, но со временем приют получил поддержку неравнодушных людей. Всего за аренду и коммунальные платежи ежемесячно приходится отдавать не менее пяти тысяч рублей. Соорганизатор Светланы Антонина Логинова рассказала, что занимается волонтерской деятельностью уже восемь лет, совмещая ее с основной работой на заводе.

- Работа в приюте занимает огромную часть моей жизни, поэтому кроме волонтерства и основной деятельности больше ничем не могу заниматься, на прочие хобби не хватает ни сил, ни времени, - делится Антонина.

У обоих организаторов есть свои питомцы: Светлана - хозяйка трех котов и кошки, все они из приюта, одному коту уже 19 лет. А у Антонины их восемь:

- У меня восемь своих котеек, некоторые появились давно, когда только начинала волонтерскую работу. Они были на передержке, но пристроить не удалось, вот так они и остались у меня, - делится Антонина.

Задачи организаторов мало чем отличаются от того, что делают волонтеры: они убирают вольеры и клетки, занимаются лечением кошек, играют с ними и гладят.

- Кошли очень нуждаются в ласке и внимании, в лечении. Но работа в приюте не ограничивается уборкой и общением с его обитателями. Нужно проводить разнообразные акции, вести группу во «ВКонтакте» и профиль в Instagram, общаться с людьми, которые планируют взять себе питомца или, наоборот, просят помочь найденому животному, - рассказывает Светлана.

Корреспондент портала PG11.ru побеседовал и с «рядовым» волонтером приюта - Розалией Терентьевой. Девушка поделилась, что, хоть у нее и не очень много свободного времени, она все равно старается уделить его кошкам из приюта:

- Вне «кошачьей» жизни я работаю оператором в букмекерской конторе, свободного времени почти нет. Если оно появляется, то я стараюсь уделить его родным, своим пушистикам и по возможности помочь бездомышам.

Розалия поделилась, что любовь и сострадание к животным ей привиты с детства, благодаря родителям:

- С малых лет я всегда старалась кормить бродячих собак и кошек, иногда лечить, позже стала заниматься передержками, искать старых хозяев. Иногда приходилось выбирать новых, чего я очень боялась, ведь пристроенное животное снова может оказаться на улице и есть шанс, что ему не смогут помочь еще раз, не подберут, не вылечат.

Девушка уверена, что волонтер без питомцев - не волонтер:

- Какой волонтер без животных? Конечно же, у меня есть кошки, пока их пятеро, иногда еще беру на передержку. Первую кошечку я взяла из приюта, не смогла устоять, увидев этот комочек.

В приюте рассказали, что подавляющая масса животных оказалась там из-за безответсвенного отношения к своим питомцам.

- Поцарапал ребенка - выбросили, умер кто - то из родственников, а у него был питомец - тоже выбрасывают. Переезд, ремонт, отпуск, рождение ребенка, аллергия - все это становится причиной того, что кошки оказываются на улице. Отказ от стерилизации - это вообще тема отдельная, люди до сих пор как будто в каменном веке живет. Раздают котят кому попало, а мы потом собираем по подвалам, - делится Светлана.

Розалия делится, что в приютах также много старых животных, тех, кого предали:

- Их просто не хотят лечить, бездушно прогоняют умирать на улицу и дело с концом.

Истории кошек из приюта не все счастливые. Не раз организаторы и волонтеры не успевали помочь или спасти животное. Антонина рассказала, что домашние кошки часто попадают в приют и многие из них не выживают. Их убивает стресс. Самой грустной историей на памяти Розалии была смерть двух котят на передержке:

- Этих малышей просто выкинули, оставили в лесу. Волонтеры нашли их и привезли к нам, но внезапно выявилась болезнь. Мы долго боролись за жизни этих котят, но спасти не смогли. После этого я хотела оставить свое волонтерство, но Антонина и Светлана меня подбодрили и я снова втянулась, - делится волонтер.

Счастливыми организаторы и волонтеры называют дни, когда их подопечных забирают из приюта.

- Недавно забрали кота, в приюте он был задирой, а первое время даже на волонтеров кидался. Со временем стал чуть ли не самым ласковым котом в мире и его забрали в семью. Удивительно, что он так изменился, - рассказала Светлана.

Розалия поделилась, что самая счастливая история случилась в день ее рождения:

- Котик, который целый год сидел у нас на передержке, нашел своего человека и был взят первым и единственным животным в семью. Представляете, какая радость для животного после уличного скитания оказаться любимым и нужным?

Чтобы стать волонтером, не нужно быть суперчеловеком. По мнению всех, кто помогает приюту, волонтер должен любить животных и иметь много терпения, потому что приют это не только общение с ласковыми пушистиками, это и помощь больным, агрессивным и диким животным. Настоящему волонтеру нужно быть готовым к критике со стороны людей, он должен уметь сострадать и уметь при любых случаях найти выход из ситуации. Также приюту сейчас очень не хватает волонтеров, которые могли бы делать уколы и обрабатывать раны, не хватает и мужских рук, и человека, который смог бы мониторить сайты с товарами для животных, чтобы закупать все необходимое дешевле, по акциям. На День кошек организаторы и волонтеры единодушно желают каждому бездомному животному обрести любящего хозяина и теплый дом. Не бойтесь брать питомцев из приютов! Они станут для вас лучшими друзьями. Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

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